Alternativa la telecomandă

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ r Astă-seară, de la ora 19, constănțenii melomani sunt invitați la o seară de operă. „O noapte furtunoasă” este operă comică în două acte pe un libret semnat de Paul Constantinescu. Soliști: Cătălin Țoropoc (debut în rolul Jupânului Dumitrache), Răzvan Pap (în rolul Nae ipingescu), Ionela Duma (Veta), Roxana Bageac (debut în rolul Zița), Doru Iftene (Chiriac), Ciprian Done (Rică Venturiano), Gabriela Dobre (debut în rolul lui Spiridon) și George Tistu (Dincă). Dirjor: Radu Ciorei. Regia artistică: Lucia Cicoară Drăgan. Pregătirea muzicală: Daniel Sărăcescu, Natalia Gribinic. Asistent regie: Sandra Răsvana Cernat. Sonorizare: Florin Găvan, lumini: Ionel Cocoș. Regia tehnică: Paul Lăcătușu, Andrei Ungureanu. r Sâmbătă, 12 martie, de la ora 19, este programată o Gală de balet. Soliștii Monica Cherecheș, Aliss Tarcea, Irina Ganea Mihaiu, Amalia Mândruțiu, Eliza Maxim, Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Sergiu Dan, Dan Dumbravă și ansamblul de balet vor transpune pe scenă Chopiniana și un recital de balet. Regia artistică: Elisabeth Pândichi-Lux. r Duminică, 13 martie, de la ora 19, sala teatrului va răsuna de acordurile operei lui Giuseppe Verdi „Traviata”, în interpretarea: Elena Rotari (în rolul Violetei), Răzvan Săraru (Alfredo), Dorin Mara (va veni de la Arad pentru a interpreta rolul Germont), Stela Sârbu (Flora), Ciprian Done (Gaston), Răzvan Pap (Baronul Douphol), Cătălin Țoropoc (Marchizul D’Obigny), Laurențiu Severin (Dr. Grenville), Ionela Duma (Annina) și Marius Eftimie (Giuseppe). Dirijor: Gheorghe Stanciu. Regia artistică: Anghel I. Arbore. Scenografia: Cătălin I. Arbore. Maestru cor: Adrian Stanache. Coregrafia Fănică Lupu-Liești. Regia tehnică: Paul Lăcătușu. Teatrul de Stat r Sâmbătă, 12 martie, de la ora 19, se reia spectacolul „Gâlcevile din Chioggia” de Carlo Goldoni. Traducerea: Florian Potra. Regia: Dana Dumitrescu. Scenografia: Lăcrămioara Dumitrașcu. Light design: Dan Nanoveanu. Mișcarea scenică: Stela Co-cârlea. Ilustrația muzicală: Adrian Alexan-dru. Distribuția: Andu Axente, Laura Iordan, Turchian Nasurla, Andrei Cantaragiu, Ma-rian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Toma, Georgiana Mazilescu, Florina Dia-conu / Andreea Tutui, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Mirela Pană. r Duminică, 13 martie, de la ora 19, este programată reprezentația „Să ne răzbunăm, iubito!” de Georges Feydeau. Spectacol este realizat de Teatrul de Stat Constanța în colaborare cu Fundația FANTASIO și îi are în distribuție pe: Maria Lupu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale. Regia și adaptarea: Felicia Dalu. Scenografia: Mihai Pastramagiu. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Vineri, 11 martie, la ora 11, în cadrul Planetariului se deschide expoziția „Descoperă Universul”, realizată de Asociația Culturală Noua Acropolă, în colaborare cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Expoziția rămâne deschisă până pe 31 martie, în cadrul Planetariului Constanța.