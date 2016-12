Alternativa la telecomandă

Teatrul pentru Copii și Tineret Astăzi, de la ora 9,30, poate fi vizonat spectacolul „Pecetea fermecată” după Clemens Brentano. Scenariul și regia artistică: Cristian Pepino, scenografia: Cristina Pepino, muzica: Dicran Asarian. Vârsta: 6 – 12 ani. Același spectacol se va juca și mâine, de la ora 11,00. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Astăzi, 16 februarie, de la ora 11,00, în sala teatrului, poate fi vizionat „Soldățelul de plumb” al lui D. Capoianu. Soliști: Laurențiu Severin, Gabriela Dobre, Ciprian Done, Doru Iftene, Marius Eftimie, Cătălin Toporoc, Bogdan Sandu, Carmen Cișman. v v v Sâmbătă, 19 februarie, de la ora 19,00, poate fi văzut spectacolul „Văduva veselă”, de F. Lehar. Regia artistică este semnată Constanța Câmpeanu, scenografie decoruri: Eugenia T. Jianu, scenografie costume: Emanuela Gavrilă, maestru cor: Adrian Stanache. Coregrafia este semnată Călin Hanțiu, iar asistent de regie: Sandra Răsvana Cernat. Soliști: Daniela Vlădescu, Constantin Acsinte, Doru Iftene, Mădălina Sandu, Ciprian Done, Răzvan Papp, Cătălin Toporoc, Bogdan Sandu, Daiana Gavrilescu, ș.a. La pupitru se află dirijorul Adrian Stanache. v v v Duminică, 20 februarie, de la ora 19,00, în sala teatrului, are loc spectacolul „Cenușăreasa” după povestea clasică a lui Ch. Perrault. Muzica: S. Prokofiev. Coregrafia este semnată Călin Hanțiu, scenografia Cătălin I. Arbore, iar asistenți de coregrafie: Tatiana Panaiotidi, Elisabeth Pandichi Lux. Teatrul de Stat Constanța Sâmbătă, 19 februarie, de la ora 19,00, poate fi vizionat spectacolul „Să ne răzbunăm, iubito!” de Georges Feydeau. Spectacolul este realizat de Teatrul de Stat Constanța în colaborare cu Fundația Fantasio. Regia și adaptarea: Felicia Dalu. Scenografia: Mihai Pastramagiu. Distribuția: Maria Lupu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale. v v v Duminică, 20 februarie, ora 19,00, poate fi urmărit spectacolul „Pescărușul”, de A.P. Cehov. Regia este semnată Ioan Cărmăzan. Costume: Carmen Pușcariu, decor: Grigore Pușcariu, ilustrația muzicală: Camil Dumitrescu, asistent regie: Dana Dumitrescu. Din distribuție fac parte: Dana Dumitrescu, Bogdan Bucătaru, Mihai Sorin Vasilescu, Tamara Roman, Eugen Mazilu, Maria Lupu, Laura Iordan, Adrian Dumitrescu, Lucian Iancu, Cosmin Mihale, Florentin Roman. (N.B)