Alternativa la telecomandă

Ştire online publicată Marţi, 01 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prezintă sâmbătă, 5 februarie, ora 19, spectacolul „Traviata”, de Verdi, avându-i în distri-buție pe Irina Ionescu (București), Doru Iftene, Ionuț Pascu (București), Gabriela Dobre, Ciprian Done, Răzvan Pap, Cătălin Țoropoc, Laurențiu Severin, Ionela Duma și Marius Eftimie.La pupitru se va afla maestru Gheorghe Stanciu.Duminică, 6 februarie, ora 19, este programat spectacolul „Carmen”, de Bizet. Vor evolua: Maria Maxim (Iași), Răzvan Săraru, Ionuț Pascu (București), Elena Rotari, Doru Iftene, Ciprian Done, Mihaela Ionescu, Magda Marcu, Laurențiu Severin și Cătălin Țoropoc.Dirijor: Koichi Ionoue.Casa de CulturăDe Ziua Îndrăgostiților, iubitorii dansului contemporan vor putea urmări spectacolul „Depeche//Dance”, care îl are ca protagonist pe îndrăgitul Răzvan Mazilu. El va dansa alături de Laura Andrei, Bianca Patrichi, Judith State, Vanda Ștefănescu, Cristian Chiș, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tănase și Mihai Smărăndache pe muzica trupei Depeche Mode, coregrafia fiind semnată de Massimo Gerardi. Prețurile biletelor sunt de 40 și 50 lei.