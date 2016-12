Alo, Inspectoratul Şcolar! Cât fac 1+1? Să întrebăm la minister!

1

E doar inceputul..

De cativa ani inspectoratul insista in a face abuzuri grave. Din foarte multe puncte de vedere, directorii numiti, profesorii favorizati, sunt in aceeasi linie, caci stiu ca nu li se poate intampla nimic atat timp cat inspectoratul ar trebui sa ii verifice si, eventual, daca este cazul, sa ii sanctioneze. Fortarea limitelor si lipsa oricarei urma de bun simt si moralitate, reala, nu a celor favorizati, au adus lucrurile intr-un punct critic si nu mai este mult pana cand mamaliga va exploda. Este ceea ce se intampla peste tot in societatea noastra, unde cumetriile au pus mana pe institutii, se ajuta intre ei si vor sa instaureze omerta. Sper ca parintele in cauza sa nu accepte compromisul. Nu e drept pentru munca copilului si nici o gasca adunata sub diverse interese nu are voie sa isi bata joc de asa ceva.