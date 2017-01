Alexandru Tomescu va concerta la „fabrica de cultură“ din Italia

Ştire online publicată Luni, 30 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Orchestra Națională Radio, violonistul Alexandru Tomescu și pianistul Horia Mihail vor concerta, sub conducerea dirijorului Radu Popa, la Roma, pe 2 decembrie, pentru a marca împlinirea a 130 de ani de relații diplomatice dintre România și Italia, anunță Radio România. Concertul extraordinar, organizat de Ambasada Italiei și Radio Ro-mânia, cu susținerea Ministerului Culturii, va avea loc de la ora 19, în sala „Giuseppe Sinopoli” a Auditorium-ului Parco della Musica - renumit ca „fabrica de cultură” din capitala Italiei. Programul evenimentului va cuprinde concertul pentru pian, vioară și orchestră de Felix Mendelssohn, uvertura operei „Coțofana hoață” de Gioacchino Rossini și lucrări importante din creația componistică românească. Alexandru Tomescu este recu-noscut drept unul din exponenții de marcă ai școlii violonistice românești. Interpretările sale pasionale, dublate de o tehnică impecabilă, poezie și sensibilitate, au impresionat publicul din Europa, America și Asia. Solist concertist al Orchestrei Naționale Radio din 2002, Tomescu a susținut concerte și recitaluri în săli celebre precum Carnegie Hall din New York, Concertgebouw din Amsterdam, Théatre des Champs Elysées și Théatre Chatelet din Paris, Metropolitan Art Center din Tokyo, în compania unor dirijori renumiți: Kurt Masur, Christoph Eschenbach, Philippe Entremont, Valery Gergiev. Preocuparea sa pentru muzica de cameră îl determină ca, în 2003, împreună cu pianistul Horia Mihail și violoncelistul Răzvan Suma, să formeze Romanian Piano Trio. În septembrie 2007, Alexandru Tomescu a câștigat dreptul de a cânta la faimoasa vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702, pentru o perioadă de cinci ani. Pianistul Horia Mihail a susținut, de-a lungul carierei sale, peste 1.000 de concerte cu cele mai importante orchestre simfonice din România și din străinătate, în săli prestigioase din New York, Paris, Londra, Bruxelles, Sankt Petersburg. A colaborat cu muzicieni importanți ai lumii, cum sunt violonceliștii Nathaniel Rosen și Andrés Diaz, violoniștii Peter Zazofsky și Yuri Mazurkevich, și a fost invitat să participe la evenimente precum Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul Internațional al Muzicii Noi din București, festivalurile de la Spoleto, Gubbio și Assisi din Italia.