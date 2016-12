Alexandru Tomescu, în concert la Biserica „Sf. Anton”

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat în turneul Stradivarius „Bach to Basics”, celebrul violonist Alexandru Tomescu va ajunge și la Constanța, pe 25 mai, de data aceasta în spațiul mai puțin convențional al bisericii romano-catolice „Sfântul Anton de Padova”.De altfel, întregul turneu al muzicianului este o călătorie prin 12 catedrale din tot atâtea orașe ale țării, pentru a le oferi melomanilor Integrala Sonatelor și Partitelor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach. Momentele muzicale vor fi completate cu un spectacol de lighting design, special conceput pentru a scoate la iveală lumina din fiecare lucrare, potrivit organizatorilor, Quartz Media Production și Fundația Remember Enescu.Turneul va completa triada spectacolelor sincretice prezentate de Alexandru Tomescu începând din 2011, după doi ani cu repertorii romantice care au înfățișat publicului combinații de muzică și film, respectiv teatru non-verbal.Stradivarius „Bach to Basics” este dedicat Fundației Hope and Homes for Children (HHC) România, o organizație ce are ca scop reformarea sistemului de protecție a copilului din România. Intrarea este liberă la toate cele 12 recitaluri, dar violonistul invită publicul să sprijine prin donații în limita posibilităților cauza HHC România.