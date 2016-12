Recunoaștere internațională pentru un cadru didactic de la UMC

Alexandru Micu, super-specializare la yachting

04 Noiembrie 2016

La sfârșitul lunii octombrie, un cadru didactic al Universității Maritime din Constanța a devenit singurul instructor din România recunoscut internațional pentru formarea și coordonarea specialiștilor din domeniul yachtingului românesc.Lector univ. dr. Alexandru Micu, cadru didactic al Facultății de Navigație și Transport Naval, a participat, în perioada 5 septembrie - 21 octombrie, la o serie de cursuri de specializare, ca beneficiar al unei burse oferite de Comitetul Olimpic Internațional și Federația Internațională de Yachting - World Sailing.În acest an, cei șase câștigători ai bursei internaționale au provenit din România, Ucraina, Republica Dominicană, Japonia, Fiji și Myanmar. Alexandru Micu nu s-a aflat la prima nominalizare pentru această prestigioasă bursă, fiind selectat și în anul 2012 de către Emrah Surmen, expertul regional pentru Europa/Asia. În 2016, s-a clasat pe prima poziție în rândul candidaților din România și a fost desemnat bene-ficiar al bursei acordate de Comitetul Olimpic Internațional și Federația Internațională de Yachting de către expertul olandez Christoffel van Hees.Timp de șapte săptămâni, lector univ. dr. Alexandru Micu a participat la cursuri de perfecționare a experților internaționali de yachting, orientate pe două direcții: formarea specialiștilor din domeniul yachtingului la nivel național (National Senior Coach Developer) și managementul activităților sportive de yachting. Pe parcursul stagiului de pregătire, s-au folosit toate tipurile de ambarcațiuni cu vele, precum și simulatoare de navigație de ultimă generație.O secțiune importantă a acestui stagiu de pregătire a vizat manevrarea ambarcațiunilor cu motor în vederea garantării siguranței în activitatea de yachting. Cursurile s-au desfășurat la sediul Fede-rației Internaționale de Yachting din Southampton, la Weymouth and Portland Sailing Academy și în Isle of Wight la sediul UKSA (United Kingdom Sailing Academy).