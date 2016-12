Alertă de grad 0! Ameninţarea din şcolile constănţene

Alertă de grad 0! Amenințarea din școlile constănțene

Părintele unei eleve constănțene de gimnaziu ne-a relatat, ieri, un caz care aveam să constatăm că se constituie într-o reală amenințare ce dă târcoale generației Iphone și care a condus chiar la abandon școlar: agresiunea sub forma mesajelor sau e-mailurilor pe grupuri de clase.Identificate drept un fenomen cu consecințe dureroase în rândul elevilor, violențele de tip bullying apar atunci când o persoană sau un grup de per-soane agresează fizic, verbal sau psihologic o altă persoană care nu se poate apăra. Denumirea provine din limba engleză, de la cuvântul „bully”, care semnifică „bătăuș”.CITEȘTE AICI:Fenomenul se manifestă sub mai multe forme:- precum porecle, înjurături, insulte, intimidări, amenințări;- exemplificat prin lovituri/bătăi, îmbrânceli, înghionteli, scuipături, piedici; bullying social, cum ar fi zvonuri, bârfe, minciuni, manipulări, denigrări, glume și ironii realizate cu intenția de a batjocori și umili, a exclude o persoană dintr-un grup, a forța o persoană să facă un lucru împotriva voinței.constă în manifestarea de comportamente agresive prin intermediul tehnologiei informației, cum ar fi transmiterea de mesaje jignitoare sau amenințătoare pe internet sau pe telefonul mobil.De la elevul Alexandru Manda, liderul elevilor constănțeni, am aflat că la asociație s-au plâns destui elevi de acest fenomen.„Bullying-ul este o problemă reală a sistemului de învățământ românesc. O cauză principală consider că este lipsa culturii civice, elevii neînvățând în școală să aibă o conduită care să fie în asentimentul principiilor care stau la baza legii. Ca o consecință a bullyingului, mulți dintre elevii care se află în postura de persoană agresată ajung să abandoneze școala”, a mai adăugat același elev.La Casa Corpului Didactic, a avut loc, recent, un curs chiar pe tema conflictelor în școală și a negocierilor, al cărui mediator a fost prof. Gina Tone. Am încercat să aflăm ce soluții există pentru acest fenomen care riscă să capete amploare.„Din păcate, acest gen de conflicte conduce la o criză a elevului-victimă. Esențială este comunicarea deschisă cu familia, părinții fiind, teoretic, primii receptori ai problemelor. Din păcate, există părinți hiperprotectori, care refuză să accepte că elevul-problemă este chiar copilul lor. Este esențială identificarea barierelor de comunicare, să știm să ne exprimăm, deopotrivă, și emoțiile și supărările, fără a ne fi teamă, fără să ridicăm tonul. Profesorul diriginte trebuie să fie permanent conectat cu elevii, să nu intre impasibili la ore. Noi trebuie să fim atenți și tactul pedagogic să fie liantul. Elevii să ne perceapă deschiși către problemele lor”, a mai adăugat prof. Tone.„Da, ca diriginte, m-am confruntat la un moment dat cu o astfel de manifestare”, ne declara, ieri, prof. Corina Cușa, diriginte la o clasă de-a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu”.„În momentul în care un părinte mi-a sesizat situația, mi-am convocat elevii și le-am adus-o la cunoștință, fără să precizez numele copiilor implicați. Am aflat că mulți dintre ei știau - din mediul online, bineînțeles - despre ce și despre cine este vorba. Adolescenții nu spun de la început nici părinților, nici dirigintelui ce se întâmplă, pentru că nu vor să fie considerați «pârâcioși” și vor să-și rezolve singuri problemele. Am constatat că, în primă instanță, nimeni nu a apreciat fapta ca fiind gravă, considerând-o o glumă, o joacă amuzantă.În momentul în care le-am prezentat aceeași situație, provocându-i la un joc de imaginație și punându-i pe fiecare dintre ei într-o situație identică sau asemănătoare, percepția asupra faptei s-a schimbat radical. Atunci au con-știentizat nu doar gravitatea actului săvârșit de elevul-agresor, ci și suferința elevului-victimă și, mai mult, gravitatea faptului că, prin tăcere și non-reacție, au devenit părtași la această suferință”, a conchis același diriginte.Așadar, un rol esențial în acest gen periculos de violență îl au părinții. Așteptăm pe site-ulopiniile dvs. legate de agresiunea sub forma mesajelor.