Alegeri la "vârful" ierarhiei elevilor constănţeni

Alegeri la "vârful" ierarhiei elevilor constănțeni

Mâine, 01.04.2015, ora 10:30, în fața clădirii Palatului Copiilor Constanța, va avea loc o conferință de presă în care Andrei Eduard BURGHELIA, președintele Asociației Elevilor din Constanța, își va lansa candidatura la președinția Consiliului Județean al Elevilor Constanța. După conferința de presă, va avea loc procesul de votare.Motivul principal pentru care acesta candidează este dorința de a depolitiza Consiliul Județean al Elevilor Constanța, o structură reprezentativă a elevilor. De asemenea, acesta mai candidează pentru a lupta mai eficient împotriva nerespectării drepturilor elevilor, cum ar fi dreptul la burse de merit, de performanță sau de studiu. Autoritățile locale sunt obligate prin Legea educației naționale nr. 1/2011 să ofere aceste burse, însă motivul nealocării burselor invocat de autorități a fost lipsa fondurilor disponibile.Anunțul lansat ieri, 30.03.2015, pe contul său personal de Facebook:„Îmi anunț public candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor Constanța!Candidez pentru că îmi doresc ca CJE să nu mai fie controlată de politicienii din ISJ, ci să fie o structură independentă!Candidez pentru că, în aceste momente, elevii din învățământul gimnazial nu sunt reprezentați cu adevărat, iar CJE Constanța îi neglijează.Candidez pentru că îmi doresc ca elevilor să li se respecte drepturile. Elevii trebuie să beneficieze de manuale școlare gratuite chiar și în clasa a XII-a, așa cum este specificat în Legea educației naționale. Profesorii nu au voie să le ceară elevilor bani pentru fondul școlii, iar orice abatere trebuie sancționată.În iunie 2014 am fost ales președinte al Asociației Elevilor din Constanța, iar în această calitate am desfășurat acțiuni de succes pentru elevi: dreptul de vot în Consiliile de Administrație pentru reprezentanții elevilor se votează marți în Senatul României, proiectul fiind scris de echipa AEC, elevii din Constanța au reducere la transportul local în comun, grație eforturilor întreprinse de reprezentanții AEC din ultimii 2 ani. Nu în ultimul rând, acum câteva zile am pornit o campanie împreună cu CNE pentru modificarea legii privind siguranța în școli. Competență pentru elevi!”.