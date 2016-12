Alegeri la Comunitatea Elenă. Cine este noul preşedinte

10

a la greque

Remarc faptul ca e mare bataie pe "ciolanul" de la Comunitatea Elena....cam mult patos....inseamna ca are ceva "carnitza " acest ciolan....aveti grija sa nu aiba si ceva carne stricata/imputzita.....prietenii stiu de ce!...si mai ales noul ales.....ca doar are experienta in domeniu!!!!!!....