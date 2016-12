Al doilea verdict: "Ponta a plagiat"

1

RUSINEEEEEE

O rusine Nationala , iar el este de o nesimtire mai mare dacat toata tara. Pe mana cui am ajuns.....De aceea au tinut batrini in milogeala si au incurajat prostia. Numai o natie needucata poate accepta asa magarie. Sa votam . Ce sa votam? Ei au voturile deja facute. In '47 a fost o dulce copilarie fata de ce este acum. Am ajuns o tara a prostiei , mitocaniei si mai rau nu mai avem nici o identitate . Asta a vrut ILIESCU si toti securisti si puii lor acum ajunsi la putere. De accea a fost Basescu incomod ca-i incurca.