Al doilea an de studii în cadrul Centrului de Cercetări al Elevilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, în amfiteatrul „Coriolan” al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, începând cu ora 12.30, se va deschide oficial al doilea an de studii în cadrul Centrului de Cercetări al Elevilor al Fundației Academice „Alumni” - C.N.M.B. În cadrul festivității, vor fi discutate temele propuse pentru noul an și vor fi constituite grupele de lucru. La deschidere sunt invitați să participe toți tinerii care vor să se apropie de știința reală, să cunoască mai bine mediul înconjurător și să susțină comunicări științifice.Sâmbătă, în amfiteatrul „Coriolan” al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, începând cu ora 12.30, se va deschide oficial al doilea an de studii în cadrul Centrului de Cercetări al Elevilor al Fundației Academice „Alumni” - C.N.M.B. În cadrul festivității, vor fi discutate temele propuse pentru noul an și vor fi constituite grupele de lucru. La deschidere sunt invitați să participe toți tinerii care vor să se apropie de știința reală, să cunoască mai bine mediul înconjurător și să susțină comunicări științifice.