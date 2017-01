AIESEC Constanţa provoacă studenţii!

AIESEC Constanța provoacă studenții!

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Începând cu 1 octombrie, organizația studențească AIESEC începe recrutarea de noi membri din principalele universități din Constanța. Campania se va desfășura până la mijlocul lunii octombrie și va cuprinde activități de informare și prezentare a organizației, precum și a beneficiilor pe care aceasta le oferă. Sub sloganul „Ce faci cu studenția ta?”, membrii AIESEC vor împărți pliante informative și vor discuta cu studenții despre planurile lor de studenție. Aceștia vor putea par-ticipa la o serie de workshop-uri susținute de partenerii AIESEC Constanța, sub formă de discuții educative și de orientare în carieră pe diverse teme. Orice student interesat de dezvoltarea abilităților personale și profesionale în domenii precum: resurse umane, finanțe, marketing, vânzări, project management sau training, poate să aplice pentru a deveni membru AIESEC. Aplicările se pot face on-line pe site-ul www.aiesecconstanta.ro sau la sediul organizației, în Campus, sala P 40. AIESEC, cea mai mare organizație de studenți, este platforma internațională ce permite tinerilor să-și descopere și să-și dezvolte potențialul, pentru a avea un impact pozitiv în societate. Pe lângă cele peste 8.000 de poziții de leadership și peste 350 de conferințe pe care le oferă celor 28.000 de membri, AIESEC are și un program de Exchange ce oferă unui număr de peste 4.500 de studenți și proaspăt absolvenți oportunitatea de a trăi și munci într-o altă țară.