Ai copii de şcoală generală? Nu rata întâlnirea cu Inspectoratul Şcolar

SESIZARE ONLINE

Consiliul de administratie al sc. 28, Dan Barbilian, C-ta: Stan Mihaela- director, Popa Alina- dir.adj, Borcan Nicolae-lider sindical (observator), Ursachi Cristina-secretar CA, Stroe Ortansa-membru, impreuna cu reprezentantii Asociatiei de parinti si ai Consiliului local. Aceastia sunt cei care au hotarat sanctionarea nejustificata a cadrelor didactice din aceasta scoala. Dupa aproape 4 luni, sanctiunea a fost anulata,, dar cadrelor didactice li s-au diminuat salariile cu 15% timp de 3 luni. Cine raspunde? Ce se intampla? Cum se repara greseala? Considerati acest comentariu ca fiind o sesizare scrisa, semnata de un cadru didactic al acestei scoli! Nu ne mai obosim s-o trimitem la ISJ sau la Minister, ca n-are rost. Ar trebui sa mai asteptam inca 4 luni sau mai mult, ca sa primim un raspuns. Trebuie spus ca directiunea si Consiliul de administratie nu si-au cerut nici macar scuze de la colegi. Nu ca asta ar fi rezolvat cu ceva situatia, dar...ar fi dovedit un minim bun simt, absolut necesar in EDUCATIE SI IN SOCIETATE!!!