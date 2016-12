Şagunişti în postura de „judecători din umbră”

Șaguniști în postura de „judecători din umbră”

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța a organizat, ieri, o interesantă întâlnire pentru studenții săi de la Facultatea de Drept.În cadrul Clinicii Juridice, urmare a analizei proceselor aflate pe rolul Judecătoriei Constanța, studenții Facultății de Drept au oferit rezultate studiului întreprins.În perioada 9-11 ianuarie, un grup de studenți din anul final de la Facultatea de Drept și Științe Administrative au studiat spețele unor cauze civile aflate pe rol la Judecătorie și au formulat ipotetice sentințe, comparate ulterior cu soluțiile date în instanță de judecători.Activitatea se desfășoară sub egida Departamentului de Consiliere și Orientare Profesională care urmărește implicarea studenților în cât mai multe situații practice, având ca scop acumularea experienței necesare integrării facile și rapide pe piața muncii. Realizarea unor astfel de programe extracurriculare ajută studenții să acumuleze un plus de competențe și abilități corespunzătoare profesiei pentru care se pregătesc și pe care angajatorii le solicită în mod expres, universitatea implementând un concept aplicat cu succes în universități din Uniunea Europeană: întâi practica, apoi teoria.Studenții care optează pentru completarea activităților obligatorii prin participarea la programele pe care Universitatea „Andrei Șaguna” le oferă în plus pentru fiecare specializare au avantajul de a se putea prezenta în fața angajatorilor cu experiență practică și cu un CV mai bogat.