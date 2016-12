„Agon“ - O luptă printre obstacole...

Week-end-ul trecut a re-prezentat un succes pentru Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța. Spectacolul „Agon”, în coregrafia maestrului Horațiu Cherecheș, a fost un adevărat exemplu de viață pentru publicul prezent.Viața de zi cu zi, evoluția, ascensiunea pe al cărei drum întâlnim o mulțime de obstacole și în care rămânem uneori prinși ca într-o pânză de păianjen, dar din care luptăm cu toate forțele să ieșim pentru a merge mai departe, aceasta este tema spectacolului „Agon”, spectacol cu care Horațiu Cherecheș a reușit să arate că nu este numai un prim-solist talentat, ci și un bun coregraf. De la puritate, melancolie, dragoste, căldură, pa-siune, până la gelozie, agita-ție, furie, sau chiar tristețe, toate aceste stări și emoții prin care trece omul de-a lungul vieții au fost redate prin dans împreună cu o combinație ingenioasă de lumini și culori menite să le insufle și specta-torilor aceleași sentimente.Fiecare număr de dans este deosebit, coregraful alegând cu grijă balerinii potriviți pentru a exprima exact ceea ce s-a urmărit, pentru că așa cum susține și Horațiu Cherecheș, fiecare balerin are ceva special de comunicat, fiecare are o calitate, trebuie doar să o descoperi și să o exploatezi pentru ca rezultatul să fie unul magnific. Bineînțeles că favoriții serii au fost cele două cupluri de prim-soliști: Horațiu Cherecheș - Amalia Mîndru-țiu, Irina Ganea Mihaiu - Adrian Mihaiu, care, prin coregrafia ce abundă în prize spectaculoase, au extaziat publicul. Însă demne de admirat sunt și celelalte cupluri care, deși tinere și cu mai puțină experiență în duet, au venit puternic din urmă, învățând, muncind, arătând că atunci când există dorință și pasiune pentru dans, totul este posibil, progresul fiind vizibil.Sergiu Dan, un balerin cu aptitudini de prim-solist, alături de Laima Costa, Delia Luca, Claudiu Dan, Kanoko Suzuki, Mihai Pâslaru, Andrei Dolcoș (care a debutat învățând coregrafia în timp record) și, bineînțeles, Rie Aoyagi, care a surprins publicul de fiecare dată prin apariția ei din locuri neașteptate și spectaculoase, aceasta este „echipa de aur” a Companiei de Balet care ne dă speranțe că această artă sublimă mai are mult de trăit și în TNOB „Oleg Danovski”.