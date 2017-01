Agendă încărcată de evenimente la Universitatea „Ovidius“

Facultatea de Istorie și Științe Politice și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează a șasea ediție a simpozionului „Din istoria tătarilor”.Evenimentul științific va avea loc începând cu ora 10, în Sala Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, din Campusul Universitar.Ziua de 13 decembrie a intrat în conștiința comunității tătare drept „Ziua Etniei Tătare”. Devenit deja o tradiție în peisajul academic local, simpozionul de anul acesta dorește să supună atenției cercetătorilor și publicului interesat noi aspecte din istoria și prezentul acestei comunități, cu un destin nu de puține ori tragic, indiferent de spațiul geografic în care s-a manifestat. În ciuda tuturor încer-cărilor, comunitatea tătară din România, în special din Dobrogea, și-a adus o contribuție majoră la un climat de toleranță interetnică netulburat de dictaturi și războaie.Vor susține comunicări cadre didactice ale Facultății de Istorie și Științe Politice, precum și cercetători din diferite instituții de cultură din județul Constanța, iar manifestarea va fi onorată de prezența numeroasă a membrilor acestei comunități, a reprezentanților acesteia în diferite organisme locale și naționale.Tot astăzi, de la ora 12, la Biblioteca Vir-tuală a Universității „Ovidius” din Constanța va avea loc lansarea cărții „Journalism in Times of Major Changes; critical perspectives”, de lect. univ. dr. Raluca Petre, spe-cializarea Jurnalism, din cadrul Facultății de Litere.Este jurnalismul o profesie de sine stătătoare în România? A fost el vreodată? Care sunt limitele autonomiei profesionale? Care sunt limitele transformării jurnalismului după comunism? Acestea sunt câteva întrebări la care cartea de față încearcă să răspundă.