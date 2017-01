Agenda culturală

Dans contemporan, în regia lui Gigi Căciuleanu Spectacolul de dans „OuiBaDa”, semnat de coregraful Gigi Căciuleanu și prezentat în premieră în Festivalul „George Enescu“ 2007, ajunge sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora 19, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Constanța, în cadrul unui turneu național susținut de Raiffeisen Art Proiect. „OuiBaDa” nu e un spectacol, „e o lume”, și nu are un subiect, a spus Gigi Căciuleanu înainte de premiera spectacolului din septembrie, la o conferință de presă. Acesta pornește de la particular spre universal, de la apropiat la îndepărtat, de la spațiul mioritic, „piciorul de plai”, și reinventează „un spațiu meteoritic”. „Am plecat de la ideea frumosului, de la ceea ce e frumos în noi românii, ca oameni ai planetei, în basmele sau literatura română”. Echipa spectacolului a fost selectată în urma unei audiții și este formată din oameni foarte diferiți: tineri și mai puțin tineri, persoane cu mai multă sau mai puțină experiență, dansatori care fac actorie, absolvenți de geografie sau filozofie, o profesoară de la școala de coregrafie și un actor confirmat, Rareș Budileanu. Absolvent al școlii de coregrafie din București, Gigi Căciuleanu a studiat baletul academic, dar încă din școală a descoperit dansul modern. A ajuns foarte repede solist al Operei din București, unde a interpretat roluri de balet clasic, dar a practicat în același timp dansul modern și contemporan. S-a stabilit în Franța, a devenit cunoscut pe plan internațional și a ocupat poziții de top în companii renumite de teatru și dans. „Tosca“ Duminică, 11 noiembrie, de la ora 19, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ Constanța este programat spectacolul de operă „Tosca”, de Giacomo Puccini, sub bagheta dirijorului Cornel Calistru, din Iași. Din distribuție fac parte: Madeleine Pascu, Daniel Stoica, Gheorghe Mogoșan, din Cluj, George Cojocaru, din Iași, Paul Bascolopol, din București, Iulian Bratu, Marius Eftimie și Mihaela Ionescu. Regia artistică a spectacolului este semnată de Gheorghe Bărbulescu. „Dumbrava minunată“ Teatrul pentru copii și Tineret Constanța prezintă duminică, 11 noiembrie, de la ora 11, spectacolul cu păpuși „Dumbrava minunată“, după M. Sadoveanu. Din distribuție: Claudia Zaharia, Daniela Manolache, Ion Ciolan și Lucian Zaharia. Spectacolul este adresat categoriei de vârstă 3 - 10 ani.