Agenda culturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Traviata" Duminică, 7 octombrie, de la ora 19, la sala Teatrului, are loc spectacolul de operă „Traviata", de G. Verdi, sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat. În distribuție: Elena Rotari, Răzvan Săraru, Răzvan Georgescu, din Brașov, Licia Mihalache, Doru Iftene, Cătălin Țoropoc, Laurențiu Severin, Constantin Acsinte, Ionela Duma și Florian Ioniță. „Livada de vișini" Tot duminică, de la ora 18.30, Teatrul de Stat Constanța prezintă spectacolul „Livada de vișini", de A. P. Cehov, cu actorii Nina Udrescu, Dana Dumitrescu, Dana Trifan, Iancu Lucian, Iulian Enache, Marian Adochiței, Mihai Sorin Vasilescu, Cristina Oprean ș.a. „Cenușăreasa" Iar Teatrul pentru copii și tineret prezintă duminică, de la ora 11, spectacolul „Cenușăreasa", de Daniel Stanciu. Muzica Dicran Asarian, în distribuție: Rovena Paraschivoi, Daniela Manolache, Clara, Ghiuvelechian, Adrian Bădilă, Tiberiu Roșu, Daniel Minciună, Ion Ciolan, Claudia Zaharia, Florina Bulgaru, Lucian Zaharia. Spectacolul este adresat categoriei de vârstă 5 - 12 ani.