Agenda culturală

Ştire online publicată Vineri, 25 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Casa de Cultură Vineri, 25 septembrie, ora 19, Tudor Gheorghe revine pe scena constănțeană cu un nou concert - „Anotimpurile mele Vara, Toamna 2009" - alături de maestrul Marius Hristescu, conducătorul Orchestrei și Corului Teatrului „Nae Leonard” din Galați. Teatrul de Stat Constanța Prezintă vineri, 25 septembrie, ora 19, spectacolul „Strangers in the night”, de Markus Gull și Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru, traducerea și adaptarea lui Dan Stoica. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Regia muzicală – Mircea Kiraly, scenografia – Rodica Arghir, coregrafia – Călin Hanțiu. *** Sâmbătă, 26 septembrie, ora 19, publicul îi va putea revedea pe Liviu Manolache și Nina Udrescu în spec-tacolul „Gin Rummy”, de Donald Coburn. Regia și ilustrația muzicală sunt semnate de Liviu Manolache, scenografia de Eugenia Tărășescu-Jianu. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Vineri, 25 septembrie, ora 19, la Sala Teatrului, publicul constănțean va avea ocazia să asiste la concertul Orches-trei Simfonice a Radiodifuzi-unii și Filmului din China. Solist violonist: Li Chuanyun. *** Sâmbătă, 26 septembrie, ora 19, va avea loc spectacolul de balet „Giselle”. Soliști: Irina Ganea Mihaiu, Dan Dumbravă, Adrian Mihaiu, Eliza Maxim, Oana Dincă, Amalia Mândruțiu și Alexandru Chiș (debut). *** Duminică, 27 septembrie, ora 19, iubitorii de operă vor putea vedea spectacolul „Traviata”, de G. Verdi. Din distribuție: Irina Ionescu (București), Doru Iftene, Ionuț Pascu, Gabriela Dobre, Ciprian Done, Cătălin Țoropoc, Răzvan Pap, Constantin Acsinte, Carmen Clenciu și Marius Eftimie. Orchestra va fi dirijată de Gheorghe Stanciu.