Agenda culturală

Ştire online publicată Joi, 17 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Repertoriul din această săptămână al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” este variat, cuprinzând concerte camerale, dar și spectacole de operă. - Astfel, miercuri, 16 aprilie, de la ora 18, la Muzeul de Artă, este programată o „Seară camerală”, cu Andrei Deleanu, la pian, Gabriel Marin, la flaut, Andreea Albu, la oboi, Sorin Jugănaru, la clarinet, Vitali Porcescu, la corn, și Benoni Bolea, la faragot. Programul cuprinde cvintete de Mozart și Beethoven. - Joi, 17 aprilie, de la ora 19.30, la sala Teatrului, are loc un concert caritabil pentru salvarea unei vieți - „Pentru Horia”. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei vor evolua Daniela Vlădescu, Andrei Deleanu și Sebastian Tegzeșiu. În program, lucrări de Albinoni, Mozart, Massenet, Kreisler, Franck, Leoncavallo, Puccini, Nicolai, R. Korsakov. - Sub genericul „Sărbătoare luminată”, vineri, 18 aprilie, de la ora 19, la sala Teatrului, va avea loc un spectacol liric dedicat sărbătorilor pascale, în interpretarea soliștilor Anton Niculescu, din Brașov, Roxana Cetali, Lucia Mihalache, Răzvan Săraru și Pompeiu Hărășteanu, din București. Programul cuprinde „Concertul pentru violoncel și orchestră în Mi bemol major”, de Boccherini, și „Requiem”, de Mozart. Dirijor - Răsvan Cernat. - Iar sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 19, la sala Teatrului, are loc spectacolul de operă „Traviata”, de G. Verdi, sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu și în interpretarea soliștilor Setsuko Iizuka, din Japonia, Doru Iftene, Ionuț Pascu, Madeleine Pascu, Ciprian Done, Cătălin Țoronpoc, Laurențiu Severin, Constantin Acsinte, Ionela Duma și Marius Eftimie. Teatrul de Stat Sâmbătă, 19 aprilie, de la ora 19, Teatrul de Stat prezintă comedia „Scaiul”, de Georges Feydeau, reprezentație din cadrul programului „Artiști pentru artiști” inițiat de UNITER; iar duminică, 20 aprilie, de ora 19, comedia „Luna de miere”, de Gabriel Barylli.