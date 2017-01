Agenda culturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Comedii la Teatrul de Stat După o seară dedicată Zilei Mondiale a Teatrului și lansarea, pe plan local, a programului umanitar al UNITER „Artiști pentru artiști”, Teatrul de Stat Constanța prezintă, în acest sfârșit de săptămână, două comedii. Astfel, sâmbătă, 29 martie, de la ora 19, are loc spectacolul „Luna de miere”, de Gabriel Barylli, în regia lui Daniel Felsner, iar duminică, 30 martie, de la ora 19, comedia „8 femei”, de Robert Thomas, în regia Răsvanei Cernat. Seară de balet Sâmbătă, 29 martie, de la ora 19, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” are loc spectacolul de balet „Peer Gynt”, cu Horațiu Cherecheș, Monica Cherecheș, Aliss Tarcea - debut în rolurile Ingrid, Fata verde, Fata mării, Ștefan Răut - debut în rolul Samanului și Anca Strnad, ală-turi de Oana Dincă, Mihaela Tăcuțanu, Adrian Mihai, Irina Pâslaru, Maria Ohotă, Mariana Baran, Mir-cea Crăciun, Constantin Dragomir, Cezar Buculei. „Carmen”, la Operă Și tot Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă duminică, 30 martie, de la ora 19 opera „Carmen”, de G. Bizet, sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat. În distribuție: Răsvan Săraru, Gabriela Hazarian, Stefan Popov, Elena Rotari, Doru Iftene, Florian Ioniță, Mădălina Diaconescu, Magda Marcu, Laurențiu Severin și Cătălin Țoropoc. Spectacol pentru cei mici Iar Teatrul pentru copii și tineret Constanța prezin-tă duminică, 30 martie, de la ora 11 - „O călătorie cu surprize”, spectacol interactiv, în regia Anetei Forna Christu, adresat categoriei de vârstă 3 - 10 ani.