Agenda culturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul pentru Copii și Tineret Sâmbătă, 1 martie, de la ora 17 are loc avanpremiera spectacolului „Legendele Olimpului”, în regia lui Gavril Pinte și scenografia Roxanei Ionescu. Muzica – Dan Bălan. Duminică, 2 martie, de la ora 11, spectacolul cu păpuși în regie colectivă „Dumbrava minunată, ce-i are în distribuție pe Claudia Zaharia, Daniela Manolache, Ion Ciolan, Lucian Zaharia. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Mărțișorul coregrafic din acest an va fi oferit de Horațiu Cherecheș în rolul principal din spectacolul „Spărgătorul de nuci”, prezentat sâmbătă, 1 martie, de la ora 19. I se alătură Aliss Tarcea, Monica Cherecheș, Mircea Crăciun. Asistența de coregrafie este asigurată de Elisabeth Pândichi-Lux, Monica Cherecheș și Tatiana Panaiotidi.