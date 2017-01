Agenda culturală

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Frumoasa din pădurea adormită“ După recentul turneu, desfășurat tradițional în Germania, compania de balet „Oleg Danovski” revine pe scena constănțeană duminică, 17 februarie, de la ora 19, pe scena TNOBOD, cu spectacolul „Frumoasa din pădurea adormită“, pe muzica lui Ceaikovski și în coregrafia lui Călin Hanțiu, după Marius Petipa. Invitat în spectacol este Ovidiu Matei Iancu, de la Opera Națională din București, în rolul Prințului Desiree, care va evolua alături de Monica Cherecheș, (Prințesa Aurora - Frumoasa adormită). Alături de cei doi protagoniști, vor mai evolua Felicia Șerbănescu - Zâna Carabosse, Cecilia Ursul - Zâna Liliac, Irina Ganea - Prințesa Florina și Adrian Mihaiu - Pasărea albastră. O soprana niponă, în „Madama Butterfly“ Sâmbătă, 16 februarie, de la ora 19, are loc spectacolul de operă „Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, sub bagheta dirijorului Koichi Inoue. Evoluează soliștii Akiko Hazakawa, din Japonia, Lucia Mihalache, Daniel Stoica și Florin Petre - debut, Ionela Duma, Florian Ioniță, Doru Iftene, Laurențiu Severin, George Ionescu. Regia spectacolului aparține lui Ognian Draganov, iar scenografia - Grigore Gorduz. Comedii la Teatrul de Stat Programul din această săptămână al Teatrului de Stat Constanța cuprinde spectacolele din repertoriu, astfel: - Vineri, 15 februarie, de la ora 18.30 - „Scaiul”, de Georges Feydeau, în regia lui Ion Lucian. - Sâmbătă, 16 februarie, de la ora 18.30 - recenta premieră „Luna de miere“, de Gabriel Barylli, în regia lui Daniel Felsner. - Duminică, 17 februarie, de la ora 18.30 - „8 femei“, de Robert Thomas, în regia Răsvanei Cernat. Spectacole pentru copii Iar pentru cei mai mici spectatori, Teatrul pentru copii și tineret Constanța prezintă joi, 14 februarie, de la ora 10, și vineri, 15 februarie, de la ora 10.30 - „Motanul încălțat“, după Charles Perault, în scenariul, regia și animația lui Cristian Pepino (adresat categoriei de vârstă 6 - 12 ani); duminică, 17 februarie, de la ora 11 - „Pecetea fermecată“, după Clemens Bretano, în scenariul și regia lui Cristian Pepino (categoria de vârstă 6 - 12 ani). Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța - Pe data de 19 februarie, revin la Constanța Florin Piersic și Emilia Popescu, într-un spectacol de Radu Beligan, „Străini în noapte“. Este vorba despre o comedie romantică prezentată în premieră în România anul trecut, după ce a fost jucată în 2004, cu succes, de Alain Delon și Astrid Veillon la Paris și în turnee în Franța și alte țări din Europa. Este, totodată, o comedie cu răsturnări de situație, despre seducție, minciună și timpul care ne transformă. Prețul biletului la acest spectacol este de 5 lei. Muzeul de Artă Constanța - Expoziție de fotografie semnată de Constantin Grigoruță, membru al UAP Constanța, și Incze Domokos, organizator al Bienalei Internaționale de artă fotografică din Miercurea Ciuc. Expoziția reunește o serie de fotografii realizate într-o tehnică specială, aflată la granița cu artele plastice. Peisaje, natură statică vor fi prezentate publicului constănțean. - S-a deschis expoziția „In the Blood/Legături de Sânge“ - un prim pas spre o necesară reașezare a lui G. M. Cantacuzino - pictorul, supranumit „cronicarul spiritualității românești“, în spațiul cultural românesc.„Este o inedită expoziție, gândită la nivel conceptual ca un dialog al lucrărilor Ilinca și G. M. Cantacuzino, o încercare de a-l redescoperi pe G.M. - pictorul și în același timp un studiu al relației dintre el și nepoata sa, realizat prin juxtapunerea lucrărilor lor, adesea foarte diferite. Muzeul de Artă Populară Constanța - Muzeul de Artă Populară Constanța a deschis expoziția temporară „Veștmânt și podoabe la aromâni“, cu piese de patrimoniu din colecțiile instituției. Este vorba despre piese incluse în patrimoniul cultural național datate sfârșitul secolului XIX, rezultat al cercetării de teren desfășurată de cercetătorii muzeului, în toată Dobrogea, între anii 1974 - 1980. Costumele sunt grupate pe vârstă, categorie socială, fiind expuse și elementele de podoabă care însoțesc aceste piese populare.