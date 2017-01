Agenda culturală

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Stat Constanța - Sâmbătă, 12 ianuarie, de la ora 18.30, are loc comedia polițistă „8 femei“, de Robert Thomas, în interpretarea actrițelor Teodora Mareș, Diana Cheregi, Cristina Oprean, Dana Dumitrescu, Loredana Marilena Luca, Nicoleta Lefter, Turchian Nasurla, Gabriela Belu. Regia: Răsvana Cernat, scenografia - Alina Pușcașu. - Duminică, 13 ianuarie, de la ora 18.30, este programată comedia „Scaiul”, de Georges Feydeau. Evoluează actorii Dana Dumitrescu, Mihai Sorin Vasilescu, Pavel Bârsan, Adrian Dumitrescu, Ileana Ploscaru, Ileana Enache, Eugen Mazilu, Laura Iordan, Loredana Marilena Luca, Gabriela Belu, Dan Zorilă, Alexandru Mereuță, Maria Lupu, Andrei Cantaragiu ș.a. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ - Sâmbătă, 12 ianuarie, de la ora 19, Concert „Johann Strauss”, dirijor - Răsvan Cernat. În program: valsuri, polci. - Vineri, 18 ianuarie, de la ora 19, „Trubadurul”, de G. Verdi, dirijor - Răsvan Cernat, soliști: Iordache Basalic - București, Roxana Cetali, Marilena Marc - Cluj, Daniela Stoica, Constantin Acsinte, Ionela Duma, Florian Ioniță, Iulian Bratu. - Duminică, 20 ianuarie, de la ora 19, „Văduva veselă“, dirijor - Lucian Vlădescu, soliști: Constantin Acsinte, Mădălina Diaconescu, Stefan Popov - București, Daniela Vlădescu - București, Ciprian Done, Iulian Bratu, Cătălin Țoropoc, Bogdan Caragea - București, Daiana Gavrilescu. - Vineri, 25 ianuarie, de la ora 19, Concert simfonic - „Concertul nr. 4 pentru pian și orchestră“, de Beethoven, dirijor - Răsvan Cernat, solist - Andrei Deleanu. - Sâmbătă, 26 ianuarie, de la ora 19, „Nunta lui Figaro“, dirijor - Radu Ciorei, soliști: Stefan Popov - București, Ionela Duma, Ionuț Pascu, Roxana Bageac, Claudia Codreanu, Constantin Acsinte, Magda Marcu, Ciprian Done, Doru Iftene, Laurențiu Severin, Silvia Simionescu, George Ionescu. - Vineri, 1 februarie, de la ora 19, Concert simfonic, dirijor - Răsvan Cernat, solist Gabriel Croitoru. În program: „Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră în re major“, de Paganini și „Simfonia nr. 5 în mi minor, op. 64”, de Ceaikovski. Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța - Pe data de 26 ianuarie, de la ora 19 - „Himnus”, de Gyorgy Schwaida, spectacol prezentat de Casa de Cultură Arad și a Teatrul „Fani Tardini“ din Galați. Regia - Radu Dinulescu, cu actorii Victoria Cociaș, Claudiu Bleonț, Liliana Lupan, Aurel Bâtcă, Gabi Velicu, Cristian Gheorghe și Vasile Danilă; prețul biletelor variază între 20 și 30 de lei. - Pe data de 5 februarie, de la ora 19,Tudor Gheorghe revine la Constanța cu spectacolul „Parfumul nebunelor dorinți“, pe versuri de Vasilache, Fernic, Andreescu, Vasilescu, Dendrino. Prețul unui bilet la acest spectacol este de 50 de lei. Muzeul de Artă Constanța - Salonul de iarnă al membrilor Filialei Constanța a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAP) este prezentat, în continuare, la Muzeul de Artă. Pe simeze sunt expuse lucrările a 26 de membrii ai UAP Constanța, diferite ca stil și tehnică; picturi, sculpturi în ceramică sau marmură, basoreliefuri, colaje ilustrează o împletire de stiluri clasice și abordări moderne ale artei. - Expoziție temporară Robert Gravelin. Artistul locuiește în România din anul 2006, activitatea sa fiind complexă - muzician, compozitor și profesor la Harrisonburg, Virginia. A mai lucrat în Mexic și Palestina, unde s-a perfecționat în arta plastică. Tablourile sunt de vânzare, cu prețuri cuprinse între 600 și 2.000 lei. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța - Până pe 31 ianuarie, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Asociația Culturală „Noua Acropolă“ prezintă o expoziție cu peste 100 de reproduceri arheologice din civilizațiile antice. Este vorba despre reproduceri din civilizațiile Grecia, Roma, Egipt, India, Tracia, Mezoamerica, precum și reproduceri din Evul Mediu european și din Renaștere. Intrarea este liberă.