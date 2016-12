Agenda Clubbing

Vineri, 02 Aprilie 2010

Club Wish Jonathan Kalthoeber este cel mai cunoscut artist - tribut Robbie Williams, iar pe 3 aprilie el va concerta la Wish. Seria concertelor a început în 2002, iar de atunci JK a dat reprezentații în 14 țări și în fața a peste 1,5 milioane de oameni. Pe lângă asemănarea extraordinară cu Robbie Williams, JK reușește să cânte și să întrețină publicul în aceeași manieră ca artistul original. Ultimul lui concert în România a avut loc vara trecută la Jack Daniel’s Studio No. 7 Experience din Mamaia. Pentru rezervări: 0732122002. Club Crush Puya revine în Constanța cu un nou concert vineri, 2 aprilie, în Club Crush. Ultima sa piesă se intitulează „Al 6-lea simț” și va fi inclusă pe următorul album la care Puya lucrează împreună cu Double L. Totodată, Puya colaborează cu Șisu pentru albumul „Consecințe”, marca La Familia. Rezervările se fac la 0724-918.263. Club Vansses Sâmbătă, 3 aprilie, ajunul Paștelui este sărbătorit la Vansses cu dans și muzica mixata de DJ Johnny, rezidentul clubului Fratelli din București. Rezervările se fac la numărul 0734027197.