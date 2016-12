Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Sâmbătă, 20 iunie, Synthplants și Berlin Crew prezintă 24H Open Air Party în Eforie Nord, pe Plaja Amster’s la Yacht Club, vis-a-vis de hotel „Bellona”. Line up: GIC (One FM), Oliviu (Anyplace), Miss Fuzzy, Sonicvibe, Dorroo, 360, Mel O Dee, D-Dose, Internullo, Thornado, Primary, Gemini Bros, Kicki & Rammon, Frantz, Terrarin, Dan O, Faster, Plusculaar. Preț intrare: 20 lei. r Alex Velea, cunoscut pentru hit-urile „Dragoste la prima vedere”, „Doamna mea”, „Yamasha” și „Dacă dragostea dispare”, va susține un concert live în această sâmbătă, 20 iunie, în Club Bamboo din Mamaia. Începând cu orele 23.00, experimentează noi ritmuri și distrea- ză-te nebunește alături de Alex, responsabil pentru cea mai fierbinte seară a lunii! Intrarea este liberă pentru fete! Rezervări la 0731.990.099 și 0726.226.266. r Club Fusion, situat în Complexul Casino din stațiunea Mamaia și deschis pentru prima dată pe 30 aprilie, s-a redeschis în acest sfârșit de săptămână. Sâmbătă, 20 iunie, Loredana va susține un concert live. Rezervări la 0766.232.393 și 0723.030.990. r Livio & Roby, artiștii label-urilor Desolat și Cécille, sunt printre cei mai cunoscuți producători și DJ români. La un an după ce au câștigat titlul de „Best Producers” la South Eastern Europe Music Exhibition Awards, Livio & Roby, revin în La Mania, sâmbătă, 20 iunie, pentru un DJ set extraordinar, care cu siguranță va fi… „highlight of the weekend”. Preț intrare: 20 lei. Rezervări la 0732.122.002 - Bianca. r Vineri, 19 iunie, s-a redeschis Kudos Beach din Mamaia. Petrecerea continuă și pe 20 iunie, iar invitații sunt: Livio & Roby, Adrian Eftimie și Rosario Internullo. (www.ctlife.ro)