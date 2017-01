Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Crush Mamaia Sâmbătă, 9 mai, Delia va concerta în Club Crush din Mamaia. Intrarea este liberă pentru fete și 20 lei pentru băieți. Informații suplimentare și rezervări la 0724/918.263 și 0724/275.756. Club Zoom Sâmbătă, 9 mai, în Club Zoom e Summer Groove Party. DJ G.Reep, DJ Smile, DJ Chriss Lee, DJ Elf vor mixa special pentru clubberi alături de Marian Gănescu (Live Sax). Pentru rezervări sunați la 0728/485.654. Club Phoenix Club Phoenix prezintă duminică, 10 mai, un show de stand-up comedy cu trupa Aristocrații. Trupa Aristocrații este alcătuită din Toma Alexandru, Radu Isac și Sergiu Floroaia. Spectacolul începe la ora 21:30, iar biletele se găsesc la sediul clubului. Club Wish După ce controversatul rapper Puya și-a lansat, vineri, albumul „Românisme” în Club Two, sâmbătă, 9 mai, urmează super petrecerea Back in Town. Intrarea este de 20 lei atât pentru fete, cât și pentru băieți. Informații și rezervări la 0732/122.002. Club Two Sâmbătă, 9 mai, cunoscutul DJ Sylvio mixează la Club Two. Intrarea este 20 lei pentru băieți, iar fetele pot intra gratis.