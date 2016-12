Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Wish Sâmbătă, 25 aprilie, e Wish-style Party, cu DJ Hazard și Wishstyle Dancers. Intrarea costă 20 lei, și pentru fete și pentru băieți. Informații și rezervări la 0732122002. Club Two Sâmbătă, 25 aprilie, la Club Two mixează DJ Sylvio. Fetele pot intra gratis, iar pe băieți îi costă 20 lei. Informații și rezervări la 0720122122. Club Zoom Sâmbătă, 25 aprilie, e petrecerea DJ-ilor, cu Alexun-der Base, Lucian Bărbulescu, Primary, Elf și Luci The Sax Man. Intrarea costă 20 lei, și pentru fete și pentru băieți. Informații și rezervări la 0728485654. Cafe D’art Scena Sâmbătă, 25 aprilie, la Café d’Art Scena, Ioan Gyuri Pascu va susține un concert live, de la ora 22:30. Biletul costă 50 lei. Informații și rezervări la 0769639874. Club Fishzilla Duminică, 26 aprilie, e nelipsita seară jazz! Bogdan Papacostea va pune la punct un playlist care va aduce la urechile publicului jazz clasic, dar și punk-jazz. Invitați speciali: John Coltrane, Miles Davis, Keith Jarrett. Intrarea este liberă. Club Phoenix Duminică, 26 aprilie, ora 21:30, trupa Deko revine la Phoenix pentru un nou spectacol de stand-up comedy. Prețul unui bilet este de 25 lei.