Agenda clubbing

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Club Fish Duminică, 8 martie, de la ora 20 începe seară Billie Halliday. Omul care aduce jazz-ul: Bogdan Papacostea. Intrare liberă. Club La Bebe Propune o nouă petrecere tematică: după succesul înregistrat cu „Hat and Wig Party”, clienții „La Bebe” au ocazia să se deghizeze sâmbătă, 7 martie, în celebritatea preferată. E așteptat cu nerăbdare Chuck Norris! Intrare liberă. Club Wish Sâmbătă, 7 martie, de la miezul nopții, Taboo Boys și Mitoșeru dau startul distracției. Intrare: 30 lei. Duminică, 8 martie, stripperii de la Italian Dream Lovers promit un show incendiar, începând cu ora 23:30. Intrare: 30 lei. Informații și rezervări la 0732/122.002. Club Two Sâmbătă, 7 martie, stripperii de la Taboo Boys pledează contra hainelor, într-un show la care fetele au intrare liberă. Informații și rezervări la 0720/122.122. Club Crush Sâmbătă, 7 martie, aceeași Taboo Boys și Mitoșeru în spectacol la Club Crush. Tema petrecerii continuă și duminică, 8 martie, când, de la ora 21, începe show-ul „Strip in the city”. Informații și rezervări la 0724/918.263. Club Zoom Sâmbătă, 7 martie, și duminică, 8 martie, fetele acumulează noi cunoștințe anatomice în cadrul unui show erotic de striptease masculin. Intrarea este 20 lei. Informații și rezervări la 0728/485.654. Club Berlin Sâmbătă, 7 martie, petrecere Rammon B’Day Mash cu Andy Lee și Just D’Light . Intrarea este de 15 lei. Duminică, 8 martie, e After Party cu DJ Franz. Intrarea se face pe baza brățărilor de sâmbătă. Informații și rezervări la 0788/333.007.