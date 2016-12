Află ce le pregăteşte ministrul Educaţiei elevilor de şcoală generală

Află ce le pregătește ministrul Educației elevilor de școală generală

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educațieia declarat, duminică, la emisiunea "După 20 de ani" de la Pro TV, că vor fi organizate evaluări, de tipul celei naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a, și la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, începând cu următorul an școlar."Noi vedem rezultatele de la sfârșitul calsei a VIII-a în condițiile în care nu există nicio evaluare până la sfârșitul clasei a VIII-a, semnificativă, și ne mai uităm la bacalaureat, care reprezintă iar rezultatul după patru ani", a spus ministrul Educației.Ministrul Educației a spus că ar trebui făcute "aceste măsurători" și "pe traseu" și a anunțat că, începând cu următorul an școlar, vor fi organizate evaluări de tipul celei naționale la clasa a II-a, clasa a IV-a și clasa a VI-a. "Și atunci când vii cu examenul național la clasa a VIII-a, copilul deja a trecut prin trei filtre de evaluare. Întrebat dacă rezultatele acestor evaluări vor conta pentru media elevului, Pricopie a răspuns că, anul viitor, va porni de la premisa că nu ar trebui să conteze. El a precizat că nu crede că aceste rezultate ar trebui luate în calcul, decât "dacă se dorește bonificarea elevului, adică elevul care a avut un rezultat foarte bun să primească o notă maximă în catalog", scrie realitatea.net.