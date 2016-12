"Aferim!", premieră de gală, la Constanţa. O poveste în alb şi negru. Simplă, despre oameni simpli!

"Aferim!", premieră de gală, la Constanța. O poveste în alb și negru. Simplă, despre oameni simpli!

Unul dintre cele mai așteptate filme românești ale anului, „Aferim!“, pentru care regizorul Radu Jude a fost premiat cu Ursul de Argila Festivalul Internațional de Film de la Berlin, a avut, duminică, premiera de gală și în orașul de la malul mării, în prezența producătoarei Ada Solomon și a actorilor Cuzin Toma și Alexandru Bindea.„Aferim!” este un film a cărui acțiune are loc în Țara Românească, la începutul secolului al XIX-lea. Zapciul Costandin (Teodor Corban) pornește în căutarea lui Carfin (Cuzin Toma), sclav țigan fugit de pe moșia boierului Iordache (Alexandru Dabija) după o aventură cu soția acestuia. „Filmul nu este despre boieri sau eroi, ci despre oamenii simpli, pe care nu-i știm din cartea de istorie, pentru că n-au făcut nimic glorios sau extraordinar în viețile lor”, a transmis producătoarea Ada Solomon.Lungmetrajul a fost filmat vara trecută, timp de 23 de zile, iar regizorul Radu Jude și-a dorit ca filmul să fie alb-negru, deoarece pelicula este o poveste, nu o reconstituire a unei realități. Ada Solomon a precizat că filmul prezintă un episod din istoria românilor.„Filmul este alb-negru, pentru că regizorul și-a dorit să delimiteze faptul că nu este o reconstituire a unei realități, ci e o poveste. Filmul e foarte docu-mentat, iar elementele sunt cât se poate de autentice. În Europa, lumea habar nu are despre acest episod, din istoria acestei comunități și din istoria noastră și cred că rădăcinile atitudinii noastre și a atitudinii comunității rome vin de acolo, pentru că excluderea în orice fel de comunitate între orice fel de ființe naște agresivitate. Putem să judecăm noi, astăzi, atitudini asumate și date prin lege în perioada respectivă? Putem judeca noi de ce țăranul sau boierul își certau nevasta cu biciul, câtă vreme acest lucru era legal și chiar recomandat?”, a precizat Ada Solomon.Actorul Cuzin Toma, interpretul robului Carfin, a transmis că a fost o adevărată provocare să înțeleagă perso-najul dincolo de scenariu și a subliniat că filmul este unul „despre mentalități, nu despre țigani”.„Eu am fost de vreo patru ori la casting, iar pentru mine, personajul a fost o mare provocare, pentru că a trebuit să creez un personaj dintr-o etnie din care eu nu fac parte. Dincolo de scenariu, a trebuit să înțeleg personajul în profunzime. Și poziția fizică a fost o provocare. Statul pe burtă a generat niște dureri pentru care a fost nevoie să mă recuperez vreo două săptămâni”, a precizat Cuzin Toma.