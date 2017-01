Adunarea Generală a Platformei Universităţilor Europene

Adunarea Generală a Platformei Universităților Europene

Vineri, 10 februarie, prof. univ. dr. Eden Mamut va participa la adunarea generală a Universităților europene care desfășoară cercetare în domeniul energetic (European Platform of Universities Engaged in Energy Research - EPUE). Platforma a fost construită în vederea implementării strategiei Comisiei europene în domeniul energetic, așa-numita Strategie 2020, respectiv ca până în 2020 Uniunea Europeană să economisească 20% din consumul de energie și să acopere într-un procent de 20% consumul energetic pe baza surselor regenerabile.Universitatea „Ovidius” este în prezent singura universitate din România membră a acestei platforme. Programul ședinței de vineri include aspectele privind stabilirea planului de activități pentru perioada următoare și a proiectelor prioritare ce vor fi dezvoltate în cooperare sub egida platformei.