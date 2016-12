Adrian Sitaru regizează primul său film în limba engleză

Adrian Sitaru va regiza primul său film în limba engleză - o ecranizare a romanului „Death of a Salaryman”, de Fiona Campbell, informează Screen Daily. Filmul are ca subiect un bărbat japonez de 40 de ani, familist, care lucrează într-o corporație TV și este dat afară exact în ziua în care împlinește 40 de ani. „Death of a Salaryman” este atât un bestseller, cât și un succes de critică, presă de specialitate remarcând stilul „minunat de suprarealist” al romanului”. Bărbatul rămas fără slujbă întâlnește, în noul său drum, o serie de personaje stranii: un comis-voiajor cu o pasiune pentru Elvis Presley și un producător TV care ar face orice pentru glorie. Impresionată de experiența din Japonia, unde a petrecut patru luni, Fiona Campbell a scris „Death of a Salaryman”, publicată în primăvara anului 2007.