„Adolescenţa spune NU tutunului!”

„Adolescența spune NU tutunului!”

Joi, 13 Decembrie 2012.

În cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu s-a desfășurat activitatea „Adolescența spune NU tutunului!”. În cadrul acestei activități s-a avut în vedere crearea unui dialog real cu elevii fumători. Activitatea a plecat de la prezentarea power point cu titlul „Vrei o țară ca afară? Schimbarea începe cu tine”, realizată de către profesor Loredana Vlad, în colaborare cu profesor Mirela Savin. S-au discutat legile împotriva fumatului pe baza formatului World Schools. Coordonatorul activității, profesor Mădălina Nițu a creat un joc pe baza miturilor despre fumul de țigară realizând și o demonstrație, cu ajutorul unei sticle, privind presiunea fumului de țigară asupra plămânilor.Ultima parte a acestei activități a fost dedicată unui concurs practic care a constat în crearea de sloganuri, mesaje și desene artistice care să surprindă tema dezbătută. Juriul a fost format din patru cadre didactice, Mădălina Nițu, Mirela Savin, Loredana Vlad, Livia Manciu, director adjunct prof. Mihaela Scupra și un reprezentant CSE, Gabriel Tega.La finalul activității, cei 67 de elevi implicați au răspuns unui chestionar privind activitatea desfășurată. S-au implicat elevi de la clasele a V-a A, a VI-a A, B, C, a VII-a A, B, C, a VIII-a B, C, a IX-a A, a X-a B, C.