ADMITERE LICEU 2017 / De astăzi, se pot completa cererile pentru repartizarea computerizată

Ştire online publicată Luni, 03 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Absolvenții de clasa a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginți, vor completa, de astăzi până pe 6 iulie, opțiunile în fișele de înscriere, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale.Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a va avea loc pe 12 iulie.Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost repartizați se va face între 13 și 17 iulie.Rata de promovabilitate în țară la Evaluarea Națională după contestații este de 77%.Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).Din acest an, sunt noutăți pentru candidați, la admiterea la liceu. Se vor organiza doar două etape de admitere, față de trei, cum a fost în 2016. De asemenea, crește ponderea mediei de la evaluarea națională și va scădea cea a notelor de la clasă.Ponderea mediei de la Evaluarea Națională crește de la 75% la 80%, iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20%, în loc de 25% din media de admitere în clasa a IX-a. Înscrierile încep de luni, 3 iulie, potrivit calendarului admiterii, publicat de Ministerul Educației.Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017 – 2018, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidații care au participat și au rămas nerepartizați în urma repartizării computerizate pot fi repartizați de către comisiile de admitere județene/a municipiului București pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale.La înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x ENunde:MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a