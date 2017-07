ADMITERE LICEU 2017. A fost afişată repartizarea computerizată

ADMITERE LICEU 2017. A fost afișată repartizarea computerizată

În urmă cu câteva minute, Ministerul Educației a afișat rezultatele repartizării computerizate a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile la licee.Dacă un candidat nu are loc la niciuna din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente.Între 13 și 17 iulie se va organiza depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” rămâne pe primul loc la nivel județean în topul specializărilor ordonate după ultima medie.Astfel, la specializarea matematică-informatică, engleză intensiv, ultima medie de intrare a fost 9,88, iar la specializările științe ale naturii, engleză intensiv, și matematică-informatică, germană intensiv, ultima medie a fost 9,74. Urmează specializarea matematică – informatică, simplă, științe ale naturii, simplă, și științe ale naturii germană intensiv, cu mediile 9,68, 9,66, respectiv 9,65.Abia apoi vine Liceul Teoretic „Ovidius” cu specializarea matematică – informatică, bilingv engleză, cu ultima medie 9,61, urmată de specializările științe sociale și științe ale naturii, bilingv franceză, tot de la „Mircea”, cu 9,57, respectiv 9,54. Ultima medie de intrare la „Ovidius” a fost 9,26, la specializarea științe ale naturii bilingv franceză. La Liceul „Traian”, ultima medie de intrare la matematică – informatică a fost 9,43, iar la filologie 9,19.Urmează Colegiul Național „Mihai Eminescu” cu media 9,19 la matematică – informatică, 9,05 la științe sociale, 8,98 la filologie și 8,92 la științe sociale.În top se află și Colegiul Teoretic „Callatis” Mangalia, unde ultima medie de intrare la specializarea matematică – informatică a fost 8,96.21 de elevi din alte județe, cu medii peste 9,00, au fost repartizați în licee de top din municipiul Constanța. Cei mai mulți sunt din județul Tulcea, însă avem și elevi din Prahova, Brașov, Ialomița și Brăila.Astfel, doi elevi au optat și au fost repartizați la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”, ambii la specializarea matematică – informatică, limba română. Cinci elevi au fost repartizați la Liceul Teoretic “Ovidius”, doi la matematică – informatică și trei la științe ale naturii.Ultima medie de intrare la un liceu din municipiul Constanța a fost înregistrată la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, la specializarea Electric, și a fost 2,71.La Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, la mecanică, s-a intrat cu 2,73, iar la Colegiul Tehnic „Tomis” ultima medie a fost 2,76, la specializarea Construcții, instalații și lucrări publice.De asemenea, ultima medie de intrare la Colegiul Tehnic Energetic a fost 3,10, la specializarea electric.22 de elevi din județul Constanța, un elev din Tulcea și unul din Brăila au rămas nerepartizați la admiterea la liceu. Doi absolvenți au media peste 8,00, șase au media peste 7,00, unul are media 6,23, patru au peste 5 și restul sub 5.Aceștia nu au completat correct fișa de opțiuni și vor mai putea să se înscrie pentru cea de-a doua etapă a repartizării computerizate.Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” rămâne în topul celor mai mari medii de admitere. Astfel, conform statisticii Ministerului Educației, la specializarea matematică – informatică, cea mai mare ultimă medie de intrare a fost la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București – 9,93, pe locul al doilea situându-se Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” cu 9,88, iar pe locul al treilea Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău, cu 9,87. Liceul Teoretic „Ovidius” se situează pe ultimul loc în top 50 al mediilor de intrare, cu media 9,61.La specializarea științe ale naturii, tot Colegiul „Sfântul Sava” este pe locul întâi, cu ultima medie de intrare 9,91, „Mircea” ocupând un onorabil loc 5, cu media 9,74 la bilingv engleză.De altfel, colegiul constănțean figurează, în topul 50 național al ultimelor note de intrare, pe locurile al treilea, al 13-lea, al 14-lea, al 37-lea și al 38-lea.