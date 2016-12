Adio, copiuţe! Bacul revoluţionează tehnicile de copiat

Adio, copiuțe! Bacul revoluționează tehnicile de copiat

Subiectul ne-a fost sugerat chiar la recenta ședință de lucru a directorilor din învățământul constănțean, unde inspectorul general Răducu Popescu i-a întrebat pe cei prezenți dacă știu cu ce invenții de ultimă generație mai încearcă elevii să copieze la examene. Iar profesorii au ridicat din umeri.Vremea banalelor fițuici, a pixului-copiuță, a poziției strategice sau a trasului cu ochiul la coleg a rămas mult în urmă. Actualele metode și gadgeturi puse la dispoziție de site-uri specializate și foarte ușor de accesat îi tentează pe tinerii care mai speră că… se poate. În ciuda bau-baului considerat a fi camerele web.După experiența catastrofală de la sesiunea specială de bacalau-reat 2012, unde s-au înghesuit mulți „nechemați”, absolvenților mai noi sau mai vechi le-a intrat frica în oase.Ca dovadă, spre exemplu, am găsit pe unul dintre site-urile cu vânzări de gadgeturi următoarea întrebare: „Dacă ai telefonul cu casca wireless nu prin bluetooth și nu e inițiată convorbirea și nu ai bluetooth-ul pornit numai telefonul e pornit și atât.... se poate detecta telefonul?”.Le reamintim celor care mai speră să intre cu telefonul că „este strict interzis accesul candidaților cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare, în caz contrar candidatul va fi eliminat din examen de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu”.Gadgeturi greu de descoperitNu știm dacă exemplele alese constituie ultimul răcnet în materie de gadgeturi, dar ni s-a părut interesant faptul că se garantează imposibilitatea detectării lor. Și aceasta pentru că, mai nou, profesorii sunt dotați cu aparate de detecție sau de bruiaj pentru a descoperi elevii care vorbesc la telefonul mobil sau se conectează la rețea.Cel mai nou și exclusivist accesoriu pentru microcăștile wireless, ochelarii cu bluetooth, fără dioptrii, s-ar părea că oferă cele mai multe avantaje. Față ce celelalte accesorii, ochelarii rezolvă problema distanței față de cască și a microfonului față de gură. Pot fi auzite chiar și șoaptele, iar partenerul de convorbire de asemenea. Arătând ca o pereche normală de ochelari, produsul are integrat în rame un modul bluetooth ce comunică cu telefonul și cu microcasca, alimentat la o baterie reîncărcabilă. Microcasca trebuie purtată în urechea stângă pentru o mai bună audiție (antena se află în rama stângă). Ochelarii sunt fără dioptrii, dar pot fi schimbate lentilele la o clinică de specialitate. Ochelarii au o rază de transmisie către cască de până la 30 cm și către telefon de până la 10 metri. Metoda de folosire este simplă. Se introduce în ureche microcasca japoneză inclusă în pachet, se conectează ochelarii bluetooth cu telefonul bluetooth, după care devin invizibili în rețea, adică nu pot fi detectați. Prin microfonul încorporat în ramele ochelarilor se poate șopti subiectul celui care are telefonul cu bluetooth-ul activat.Singurul inconvenient este că acest set de copiat poate ajunge și la suma de 600 lei.Ceasul de copiat citește orice tip de fișier și astfel se pot încărca documente text sau format pdf. Pot fi ascultate și fișiere audio, ceasul fiind dotat și cu căști. Partea grozavă este că nu poate fi interceptat. Un ceas care citește atât de multe fișiere și care vine cu o multitudine de accesorii costă în jur de 200 lei.Portofelul cu bluetooth, special conceput pentru a putea fi folosit împreună cu orice model de microcască sau nanocască. Compatibil cu orice telefon mobil sau alt dispozitiv audio cu funcția bluetooth. Fără fire sau baterii amplasate pe corp, totul este integrat în portofel. Telefonul poate fi amplasat la o distanță de până la 10 metri de portofel și costă în jur de 150 lei.Tot la același preț se poate achiziționa un pachet de țigări cu bluetooth. Acest dispozitiv reprezintă un sistem de comunicare handsfree cât se poate de discret. Avantajele acestui dispozitiv sunt următoarele: dispozitivul este complet nedetectabil, deoarece nu există nici un element vizibil care să atragă atenția.Riscați să dați la anul bacalaureatul!Cei care copiază vor fi și mai drastic sancționați, urmând să fie eliminați și să primească interdicție de a participa la două sesiuni ulterioare.Astfel, un candidat eliminat la examenul din vara lui 2012 pentru că a fost prins copiind nu va mai putea participa la sesiu-nea din toamna lui 2012 și nici la cea din vara lui 2013. Ei vor avea dreptul să se înscrie abia la se-siunea de bacalaureat din toam-na lui 2013.