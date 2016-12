Adevărata situaţie financiară a Universităţii „Ovidius“: facultăţi cu datorii de milioane lei

Adevărata situație financiară a Universității „Ovidius“: facultăți cu datorii de milioane lei

Dacă despre investițiile făcute și realizările primului său an de mandat prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure a mai vorbit și cu alte ocazii, iată că, ieri, rectorul celei mai mari universități constănțene a acceptat să facă publice „găurile“ pe care le-a găsit în 2012,la preluarea frâielor.Chiar dacă a restrâns cheltuielile, a înghețat specializări, a disponibilizat personal sau a reorientat circuitele anumitor săli, rectorul Dănuț Epure se bucură în continuare de recunoașterea eforturilor sale manageriale din partea tuturor colegilor de la Universitatea „Ovidius”. „Primul lucru a fost să văd unde sunt cheltuielile cele mai mari pentru a mai strânge șurubul”, declara ieri rectorul. Și astfel a descoperit că Universitatea „Ovi-dius” plătea anual circa 200.000 euro chirie unor privați, pentru sălile necesare facultăților de Arte ori Farmacie.Dacă în 2012 nu mai puțin de 12 facultăți din cele 16 câte numără Universitatea „Ovidius” se găseau cu datorii impresionante, în frunte fiind Facultatea de Arte (cu o datorie de 1.500.000 lei) și Facultatea de Matematică (cu un buget în minus de 1.400.000 lei), iată că anul acesta s-a ajuns la un echilibru. Doar șapte facultăți au mai rămas cu datorii, restul de nouă fiind chiar profitabile. În frunte, cum era de așteptat, sunt facultățile de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară, urmate de Drept, Științe Economice, Psihologie, Litere, Inginerie Mecanică și Teologie.Cele două facultăți aflate în fruntea unui top nedorit au reușit, datorită noului management, să mai scadă din… pagubă. Astfel, Facultatea de Arte se află acum pe un minus de 260.000 lei, iar Facultatea de Matematică, minus 680.000 lei, iar Facultatea de Fizică Chimie are un minus de 360.000 lei, aproape la fel și Facultatea de Științele Naturii. Mai au datorii facultățile de Construcții, Educație Fizică, iar cea de Istorie mai are puțin și se echilibrează.Întrebat dacă în aceste condiții intenționează să mărească taxele, rectorul Dănuț Epure a declarat: „Având în vedere că ne batem cu facultățile din București pentru a atrage cât mai mulți studenți, o mărire a taxelor mi se pare o decizie păguboasă. Cele două mari priorități ale acestui al doilea an de mandat le constituie creșterea calității actului educațional și a cercetării și atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini”. Iar spre a exemplifica rentabilizarea, a vorbit despre modul cum Facultatea de Litere a câștigat circa 900.000 lei prin introducerea anului pregătitor pentru studenții străini.Studenții vor avea o nouă cantinăNici cantina situată pe b-dul Mamaia nu se află într-o situație „roz”. Dată în folosință în anul 1960 și prea puțin modernizată, cantina are un deficit de 11.000 lei lunar. Motiv pentru care rectorul Dănuț Epure a pus deoparte încă din luna octombrie a anului trecut bani pentru o investiție într-o nouă cantină ce urmează a fi inaugurată anul acesta în Campus. „Investiția va fi de circa 1.000.000 lei urmând a fi construită o incintă cu 100 de locuri ce va avea la etaj și o mică cafenea”, declara același interlocutor.Cât privește vechea cantină, se caută un antreprenor care să o închirieze și să-i dea o altă față din toate punctele de vedere.