Adevărata poveste a Portului Constanţa

Adevărata poveste a Portului Constanța

De Portul Constanta se leagă existența milenară a țării noastre. Portul nostru va fi întotdeauna un factor important al propășirii noastre economice și o mândrie națională, după cum afirma Regele Carol I.Organizat inițial ca un emporion, orașul port avea specificația unui centru de schimb între comercianții greci și populațiile băștinașe, dar, cu timpul, Tomisul a adoptat toate caracteristicile evolutive ale unui polis grecesc.Potrivit istoricului Sorin Ursu, expert conservator al Muzeului Marinei Române Constanța, influența greacă se menține până în secolul I d. Hr., când teritoriul situat între Dunăre și Marea Neagră intră sub stăpânire romană.„Începând cu secolele următoare, portul constănțean cunoaște o prosperitate în viața economică. Schimburile comerciale începeau să ia amploare, ele având loc în special în Edificiul roman cu mozaic, vestita construcție dintre faleza orașului și instalațiile portuare”, declară istoricul.În perioada bizantină, evoluția portului va fi marcată de numeroasele invazii ale popoarelor migratoare. Comerțul începe să cunoască o gravă scădere, negustorii fiind nevoiți să caute alte piețe, însă portul nu este dat uitării, el este înregistrat, în continuare, în portulanele și hârtiile venețiene sau genoveze.„După perioada de stăpânire româ-nească, până la Marea cea Mare, teritoriul dobrogean este ocupat de armatele Imperiului Otoman. Cronicarii turci, călătorii europeni sau din Imperiu vor menționa activitatea portului Kustendge (denumirea turcească a orașului) care, deși modestă, va contribui la creșterea comerțului zonal”, mai adaugă specialistul.În anul 1857, autoritățile turce concesio-nează construirea portului Constanța și a căii ferate Cernavodă - Constanța companiei engleze „Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company”. Portul Constanța a beneficiat, pentru prima dată, de amenajări și dotări relativ moderne.Primele lucrări de modernizare a portuluiLa 16 octombrie 1896, a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de construcție și modernizare a portului Constanța. În piatra de temelie a fost depus, de către Regele Carol I, documentul care consfințea întemeierea unui port la țărmurile vechiului Pont Euxin, unde, din veacurile cele mai îndepărtate, comerțul a găsit un loc de adăpost, unde atâtea monumente istorice ne aduc aminte de vechea dominație a strămoșilor noștri români și unde s-a sfârșit poetul Ovidiu.Lucrările de construcție au început după proiectul inginerului I.B. Cantacuzino și au fost continuate cu modificările produse de alți doi ingineri români de excepție: Gheorghe Duca și Anghel Saligny. În anul 1899, conducerea lucrărilor portuare a fost preluată de Saligny, constructorul podului de la Cernavodă.„Până în anul 1909, când a fost inaugurat oficial portul Constanța, s-au efectuat lucrări de dragaj, au fost construite șase bazine, rezervoarele de petrol și, nu în ultimul rând, silozurile. Pornind de la aceste dotări, portul Constanța a operat în 1911 peste 1,4 milioa-ne tone de mărfuri”, mai spune istoricul.Vârful de trafic în portul din Constanța a fost înregistrat în anul 1988, când au fost operate 62,3 milioane tone de mărfuri.