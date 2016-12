Adevăr cumplit despre învăţământul românesc. Cum se produc analfabeţii nefuncţionali

Adevăr cumplit despre învățământul românesc. Cum se produc analfabeții nefuncționali

La Universitatea „Ovidius“ din Constanța, se desfășoară, în acest week-end, o foarte importantă conferință internațională, intitulată „Educație-Mediere-Cultură“, la care participă specialiști în diverse domenii de activitate, precum mediatori, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, psihologi, psihopedagogi, cercetători, studenți și masteranzi, viitori specialiști în științele educației.Una dintre somitățile învățămân-tului românesc prezentă la conferință este prof. dr. Florian Colceag, președinte de onoare al Institutului Român pentru Studii și Cercetări Avansate GIFTED EDUCATION și matematician cu experiență de 20 de ani în antrenarea copiilor olimpici la matematică, cu care a obținut mai mult de 60 de medalii de aur la com-petiții internaționale de matematică.În opinia prof. Colceag, actuala conferință este extrem de binevenită, pentru că ne aflăm într-un moment de cumpănă al educației. „Mergem din ce în ce mai prost, suntem ultima țară din Europa din multe puncte de vedere și, din păcate, printre primele în ceea ce privește abandonul școlar sau violența. Toate ne arată că sistemul nu funcționează bine, el trebuie îmbunătățit în permanență, are nevoie de un «upgrade» care să se facă zi de zi. Ca să nu mai spun de politica salarială care a alungat oameni de valoare din învă-țământ și acum sistemul nu mai are oameni competenți în mare măsură”, a spus interlocutorul.L-am întrebat pe profesorul Colceag dacă nu cumva ar trebui acceptată repetenția ca o formă de „impulsionare” a elevului să acorde mai multă atenție orelor. „Categoric nu, pentru că educația nu trebuie făcută cu forța. Dacă nu ai copii atrași către obiectele de interes, ei nu vor învăța nimic. Rata de retenție a informației la învățământul nostru este de 6%. Ceea ce nu înseamnă deloc un procent bun. Noi producem analfabeți nefuncționali. Faptul că trec niște examene se datorează unei confuzii, pentru că politica făcută pe reglementările secundare din Legea educației plătesc profesorul practic dacă le dă note bune și așa mai departe. Nu urmăresc progresul elevului și atunci evaluările sunt false, nu sunt corecte reale. Vânzarea de diplome nu este o soluție pentru educarea oamenilor, iar șomerii cu diplomă nu ajută la nimic. Eu consider foarte importantă direcționarea elevului către domeniul său de pasiune. Trebuie să ținem seama de el și să-l dezvoltăm, ceea ce ar însemna o răscolire a actualului sistem românesc. Deja se simte la nivel global, de masă”, a conchis matematicianul.