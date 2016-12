Acuze grave la Facultatea de Arte

La sesizarea unui grup de studenți de la Facultatea de Arte, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, și a părinților acestora,am făcut, ieri, o incursiune la sediul din b-dul Mamaia, atât la etajul III al Căminului 2, cât și la subsol, unde își are biroul recent validatul director al Departamentului Arte, în persoana conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu. La șefia Departamentului Arte al Universității „Ovidius”, conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu a avut-o drept contracandidată pe conf. univ. dr. Daniela Caruțiu Țurcanu. Lăsând la o parte reproșurile care i se aduc vizavi de faptul că este singurul dintre toți îndrumătorii de programe care nu și-a acreditat specializarea pedagogie muzicală, înființată, prima, în 1998, Sără-cescu este acuzat de abuz în funcție. „La o lună după începerea anului universitar, când a fost validat de Senat, face alt plan de învățământ, alt ștat. Ca atare, modifică discipline, orare, încadrări și, mai mult decât atât, scoate și posturi la concurs pe noul ștat, pe motiv de mare grabă. I-am explicat prorectorului chirurg Vasile Sârbu că ni s-au scos ore fără să fie consultați actualii coordonatori de programe de licență, respectiv eu la arte plastice și Florența Marinescu, la canto. Noi am răspuns în fața ARACIS de acreditarea acestor programe și nu poate să vină cineva de la muzică și să decidă ce materii se pot preda”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniela Caruțiu Țurcanu. Același interlocutor a ținut să precizeze că, din cauza faptului că specializarea pe care o conduce conf. Sărăcescu, respectiv psihologie muzicală, a fost creditată cu încredere limitată la ierarhizarea Ministerului Educației, și-a propus să o discrediteze. „A venit să desființeze“De același abuz îl acuză pe conf. univ. dr. Sărăcescu și prof. univ. dr. Florența Nicoleta Mari-nescu: „L-am întrebat în ședința de Senat unde este disciplina dirijat pe care avea obligația să o ponteze în ștatul de funcțiuni și domnul Sărăcescu mi-a spus că, de anul acesta, nu se mai face. Conducerea unei instituții acade-mice nu se face după bunul plac al unei persoane particulare. Indiferent că se schimbă sau nu admi-nistrația, există obligația ca ciclul de învățământ să nu fie perturbat. Am făcut o scrisoare domnului rector, în care i-am explicat că au dis-părut discipline din mers. Ne-am trezit că, la cursul de canto, specia-lizare de licență, studenții trebuie să studieze colectiv. În baza căror studii și căror competențe, e bine să întrebați dvs. Acest om a fost acompa-niator la clasele de canto. El a venit în această funcție cu scopul să desființeze această specializare”. De asemenea, Florența Marinescu a dorit să sublinieze unicul criteriu prin care Sărăcescu a ajuns la șefie: „Alegerea democratică a șefului de departament permite pătrunderea la funcțiile de con-ducere a unor indivizi care au susținere numerică a voturilor”. În final, a declarat că ceea ce se întâmplă acum este un coșmar: „Cum e posibil ca studentul Cătălin Țoropoc, care a primit marele Trofeu UNESCO Ionel Perlea, unicul constănțean care ne-a reprezentat cu succes de foarte mulți ani încoace, a fost, ieri, exmatriculat, din cauza câtorva absențe. Și, din păcate noi, nu avem sprijin logistic în conducerea Universității”. „Sunt nereguli în statele de funcții“Șefa științifică a programului de interpretare muzicală și-a invitat colegii să-și susțină punctul de vedere. Lect. dr. Ioan Ardelean susține că această degringoladă are ca sursă principală Ministerul Educației, care a dat peste cap totul: „Dar sigur vine și de la o neînțelegere mai veche, din păcate, între cadrele didactice de la diferite specializări. Sensibil este un lucru la noi, și anume că, în cadrul unei facultăți, sunt grupate cinci specializări care, în mod normal, în țară, sunt grupate pe facultăți. Facultatea de belle arte are pictura și tot ceea ce înseamnă design, facultatea de muzică are numai muzică, și facultatea de teatru la fel. La aceasta se adaugă dife-rențele majore între partea teoretică și partea practică a lucrurilor, motiv pentru care ștatele trebuie făcute de cineva care are specializarea necesară. Suntem în 2 noiembrie și lucrăm în coadă de pește, dar neexistând un dialog nu putem funcționa”. Asistent doctorand Irina Ionescu și lect. dr. Nejla Ionescu au susținut opinia colegului: „Cei care au de suferit sunt studenții. Măsurile pe care actuala conducere a departamentului le-a luat le considerăm abuzive. Dânșii au făcut niște planuri de învățământ care nu ne-au fost puse la dispoziție nici până în clipa de față”. Lect. dr. Ruxandra Mirea a declarat că se află într-o situație nu tocmai onorantă, mai ales pentru studenți, care sunt primii afectați: „Este vorba de o fractură în procesul de învățământ care se va resimți peste ani, începând cu această generație. Studenții noștri sunt văduviți de orele fundamentale, principale în lucrul vocii lor. Cu patru minute pe săptămână, ei nu pot visa la o carieră artistică. De aceea, noi cerem legal să ne divizăm, canto și arte plastice, ca, în felul acesta, să ne putem gestiona singuri tot ce înseamnă specialitatea noastră”. „Nu s-a dorit colaborare“ Evident, am solicitat și opinia celui incriminat de actuala degrin-goladă din Facultatea de Arte, respectiv a conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu. „Numai reprezentanții unor catedre desființate conform legii consideră că e abuziv ceea ce fac. Lucrurile stau cu totul altfel. Planul de învățământ s-a făcut în așa fel încât să corespundă standardelor ARACIS. Nu s-au scos discipline haotic. Aceste schimbări le-am făcut fortuit, neavând sprijinul celor de la canto, cu care să ne sfătuim și să găsim soluțiile care se impun. Anul acesta vine ARACIS în control și trebuie să respectăm standardele. Respectiv, în statul de funcțiuni, 70% din posturile didactice să fie ocupate de titulari. În condițiile în care mi s-a propus un stat cu 28 de norme didactice și doar nouă titulari, din start criteriul nu era respectat. Trebuia să colaborăm pentru a găsi soluții, dar nu s-a dorit acest lucru. Spre exemplu, la arte plastice, asist. univ. doctorand Ana Maria Avram a fost aleasă în consiliul departamentului, motiv pentru care fosta șefă de catedră Daniela Caruțiu nu a vrut să-i pună la dispoziție niciun document. Am făcut rost de ele până la urmă, dar erau foarte multe greșeli pe care a trebuit să le corectăm, cum ar fi discipline care nu aveau ce căuta, câte două norme la extern”, ne-a declarat Daniel Sărăcescu. Cât privește divizarea solicitată de cadrele universitare, aceasta nu mai este posibilă decât după alegerea noului rector, care are dreptul să restructureze universitatea, conform legii. „Eu am convingerea că lucrurile se vor regla. Sunt anumite persoane cu o personalitate puternică și un impact asupra celor din jur care n-au încercat să meargă mai departe de ceea ce li se spune”, a încheiat conducătorul Facultății de Artă.