Stelian Fedorca, secretarul de stat din Ministerul Educației, în vizită la Constanța

Acuze grave în cazul dezastrului de la Bacalaureat

Ieri, secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar Stelian Victor Fedorca, prezent la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a adus acuze grave la adresa predecesorilor din Ministerul Educației, în special la adresa ministruluiDaniel Funeriu.Nu este neapărat o surpriză, că doar ne aflăm în plină campanie și stilul neaoș românesc a consacrat „vechea moștenire”. În loc să se caute soluții, trebuie mai întâi să arătăm cu degetul, ba chiar să… înfigem cuțitul.Vorbind despre dezastrul de la Bacalaureatul 2012, Stelian Fedorca, secretarul de stat din Ministerul Educației, a afirmat că vechea guvernare nu a întreprins nicio măsură după experiența de anul trecut, pentru ca absolvenții de liceu pe ruta tehnologică să aibă o șansă la promovare.„Nu s-a realizat niciun studiu după dezastrul de la Bacalaureatul din 2011 și consider aceasta ca pe un act premeditat și criminal. Pur și simplu nu le-a păsat de ei și cu siguranță anul viitor vor fi și mai mulți respinși”, a declarat Fedorca.Probabil că noua guvernare va avea grijă să se remarce prin procente de promovare meritorii, deci ne așteptăm ca dezastrul să nu mai fie același chiar din sesiunea de toamnă.De asemenea, la evaluarea națională, s-a constatat că foarte mulți elevi au obținut note sub 5, așa încât se prevede, din fotoliul de la minister, un nou prăpăd peste patru ani.În aceste condiții, devine tot mai imperios necesară introducerea bacalaureatului diferențiat, pentru care se lansează, deocamdată, ipoteze de lucru. Spre exemplu, se vorbește de două variante, A și B, absolventul putând să aleagă o variantă de bacalaureat care îi permite să se înscrie la facultate și o altă variantă de diplomă cu care se poate doar angaja, dar nu poate urma cursuri universitare. De altfel, pe această temă, secretarul de stat Stelian Fedorca s-a întâlnit, ieri, la Palatul Copiilor și cu profesori din învățământul tehnologic și cu părinți.Interesant este faptul că cei prezenți la Palat au propus, pe lângă sesiuni diferențiate de bacalaureat, reintroducerea note-lor la probele orale și chiar pro-movarea examenului de maturitate cu nota 5.Circa 3.000 de candidați constănțeni pentru Bacul de toamnăPentru sesiunea august-sep-tembrie a Bacalaureatului 2012, s-au înscris 2.785 de candidați (2.460 - urban și 325 - rural), din care marea majoritate provin din filiera de învățământ tehnologică, respectiv 2.077, 623 - filieră teoretică și 85 vocațională. Conform statisticilor ISJ Constanța, 1.961 de candidați provin din seria curentă și 824 din seria anterioară.Și cum la competențele lingvistice nu a picat nimeni, ci au fost doar câțiva eliminați, la proba scrisă de la română s-au înscris 1.317 candidați, la limba maternă - șase candidați, la proba obligatorie a profilului - 1.773, iar la proba la alegere - 1.009.Clasa pregătitoare… alte acuzeContinuând în același registru, reprezentantul Ministerului Educației a afirmat că, pe 18 mai, când a preluat portofoliul, nu a găsit niciun studiu de impact, respectiv ce costuri ar reprezenta introducerea clasei pregătitoare: „Nimeni nu s-a gândit dacă va fi o reușită sau nu. Pur și simplu nu i-a interesat. Nu le-a păsat de pregătirea cadrelor didactice. Am reușit să accesăm un proiect pe fonduri europene, în baza căruia vor fi pregătite 8.000 de cadre didactice”.Întrebat dacă se intenționează desființarea clasei pregătitoare de anul viitor, Stelian Fedorca a declarat că e prematură o discuție pe această temă, mai ales că înființarea ei presupune la ora actuală niște costuri foarte mari și care nu trebuie să devină bani aruncați.