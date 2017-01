Acuzaţii grave: "Studenţii de la «Ovidius», nişte fiţoşi fricoşi!"

Acuzații grave: "Studenții de la «Ovidius», niște fițoși fricoși!"

Pentru că toate promisiunile făcute în decurs de un an legate de importanța pe care o are educația pentru România au rămas doar vorbe în vânt, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, din care fac parte și ligile constănțene UMC și „Ovidius“, a decis să reia acțiunile de presiune pentru creșterea bugetului educației.Dintr-o discuție purtată, ieri, cu Cristi Popescu, președintele acestei alianțe, am reținut că, dacă nici de această dată nu vor fi luați în serios, studenții vor trece la un alt nivel cu protestele lor.„Nu cerem o creștere subită a bugetului educației la 6%, dar măcar să vedem o intenție treptată. Nu cred că vom ieși în stradă, pentru că este foarte frig, dar gândim alte forme de protest. Spre exemplu cum s-a întâmplat acum doi ani, când studenții de la Universitatea București și de la «Babeș Bolyai» au ocupat amfiteatrele și au refuzat să plece, reușind să conștientizeze și să trezească restul colegilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, liderul studenților români.Studenții de la Universitatea Maritimă din Constanța și-au manifestat deschiderea de a fi alături de colegii lor din țară, conștienți că la mijloc este viața lor, și au afișat la ferestre cearșafuri pe post de bannere în care solicitau 6% din PIB pentru Educație.George Albină, liderul studenților de la UMC, era de părere că, dacă se va ajunge la alt gen de proteste, colegii săi vor fi solidari. „Așa cum am demonstrat și cu alte ocazii, vom fi alături de studenții din celelalte centre universitare, pentru că vom avea și noi de câștigat cu cât suntem mai mulți”, a spus liderul UMC-ist.Nu același lucru l-am aflat și de la liderii stu-denților din Universitatea „Ovidius”, ceea ce nu mai surprinde pe nimeni, având în vedere și reacțiile lor atunci când s-au dat zilele libere cu prilejul alegerilor prezidențiale.„Studentul de la «Ovidius» nu este loial, ci este mai repede un fițos fricos și un laș. Dacă îl ajuți de nouă ori și nu l-ai ajutat o dată, merge și te reclamă la profesori. În niciun caz nu vom ajunge la solidaritatea pe care o vedem în marile centre universitare, precum cele de la București, Iași sau Cluj. Cu cazările s-a făcut mare tam-tam, iar acum tot pe noi ne reclamă, după ce și-au văzut problemele rezolvate. Studenții din țară se luptă, sunt uniți, pentru că știu că dacă ies toți în față, n-au cum să sufere. Pe când la noi, dacă ieșim 30 din 16.000 de studenți câți sunt în «Ovidius», cu certitudine profesorii ne vor lua în vizor. Situația se schimbă când e vorba de distracții sau alte chestii de bine”, au declarat liderii studenților de la „Ovidius”.Nimic mai adevărat, inclusiv noi, reprezentanții mass media, neavând în studenții de la „Ovidius” interlocutori adevărați cu care să putem discuta subiecte pe care le reclamă pe la colțuri, dar pe care nu le recunosc.