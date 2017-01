Acuzaţii grave şi plângeri în instanţă la vârful Inspectoratului Şcolar

Acuzații grave și plângeri în instanță la vârful Inspectoratului Școlar

Ieri, la Palatul Copiilor din Constanța, a avut loc ședința tehnică a directorilor de unități de învățământ preuniversitar, o nouă rundă de plictiseală și mare pierdere de timp. Nu știm în ce măsură au plecat cei prezenți în sală cu informații prețioase de la întâlnirea cu conducerea Inspectoratului Școlar Constanța sau din partea celor 16 invitați de la prezidiu. Noroc că scena Palatului Copiilor e generoasă pentru „masa nașului”. După mai bine de o oră în care declarațiile protocolare te duc cu gândul mai repede la alt gen de ședințe de tristă amintire, am reușit, în pauza ce a urmat, să stăm de vorbă cu „prețiosul” inspector general Aliss Andreescu. Conferință de presă ad-hoc Cum din prima parte a ședinței n-am reținut decât jena de a fi în coada unui clasament în ce privește proiectele aplicate de instituția pe care o conduce, am încercat să aflăm mai multe elemente despre această „rușinică” națională. „Avem performanțe din alte părți, dar, din punctul de vedere al proiectelor, suntem într-adevăr la coada clasamentului”, a fost declarația profesoarei Andreescu. Așadar, unicul proiect în care Inspectoratul Școlar Județean Constanța este aplicant se numește VISE, se referă la prevenirea abandonului școlar și are o valoare de 500.000 euro. Are ca scop formarea unei platforme de animație în care elevii și profesorii să lucreze și se adresează comunităților defavorizate. Numai că în acest proiect mai există doi parteneri, unul din partea Danemarcei și unul din partea Italiei, pentru salariile cărora surse din inspectorat ne-au declarat că se vor plăti peste 300.000 euro. Așadar, ISJ Constanța ar rămâne în cel mai bun caz cu vreo 200.000 euro. Și pentru că în târg se vorbește că inclusiv inspectorul general este angajat în acest proiect și ar urma să primească 25.000 euro, am întrebat dacă există interese personale ale celor care dezvoltă aceste proiecte, respectiv dacă sunt remunerați. „Bineînțeles că da. Eu am lucrat personal de trei ori în același proiect Phare și a fost muncă voluntară. Toate proiectele care vin pe fonduri europene nu presupun doar voluntariat. Trebuie să știți, totuși, că până la ora aceasta nu s-a încasat nicio sumă de bani. La ora aceasta se face voluntariat. Nu s-a luat niciun leu, chiar dacă ei sunt propuși spre a fi plătiți, pentru că s-a pierdut perioada în care trebuia să se facă cererea de prefinanțare”, a venit răspunsul inspectorului general. De ce s-a ajuns în această situație rușinoasă de a avea un singur proiect? „Probabil că n-a fost suficientă comunicare și transparență la un anumit moment. Informația a rămas undeva într-un sertar și nu a fost comunicată. Or, cred că noi suntem plătiți pentru perioada în care ne aflăm în aceste funcții, indiferent că ești inspector pe proiecte sau inspector general, ca să oferi informația întregii comunități, ca să se bucure toată lumea. Nu cred că trebuie s-o lăsăm depozitată într-un sertar. Probabil cauzele sunt mai multe. Poate și fluctuația oamenilor angajați în acest compartiment”. Întrebată câte școli au reușit să acceseze proiecte, prof. Aliss Andreescu a ținut-o în același registru: „Foarte greu am intrat în posesia acestei informații pe proiecte. La conferința din toamnă, desfășurată pe specialitate, când au fost colegele mele de la proiecte întrebate despre baza de date, informațiile care există despre proiecte n-au avut ce să arate. Pentru că nu erau datele centralizate și nici măcar n-au fost transmise. Vechea conducere a păstrat în sertare aceste proiecte. Nu neapărat poate anumite persoane”. Dată în judecată pentru concediere nelegală din proiect Un alt proiect nominalizat în care ISJ este partener, principalul aplicant fiind județul Ilfov, este „Managementul vieții personale” (MVP), care se referă la crearea unei platforme digitale pentru predarea psihologiei. Acest al doilea proiect, însă, are o istorie ce a ajuns în instanță. Demarat în luna iulie 2010 de echipa condusă de prof. Elena Buhaiev, proiectul a cunoscut o turnură neobișnuită în decembrie 2010, când actualul inspector general a concediat retroactiv echipa de proiect, înlocuind-o cu alte persoane. Avocatul Cătălin Niță, cel care reprezintă în instanță cele trei persoane din echipă care au dat în judecată ISJ pentru concedierea nelegală din proiect, ne-a declarat că această concediere ar fi trebuit să aibă la bază fie fapte imputabile, fie vreo restructurare. Lucru care nu s-a respectat. Cea de-a treia înfățișare în acest dosar urmează să aibă loc pe 18 aprilie.