Acuzaţii grave din cauza manualelor auxiliare. "Cadrul didactic bagă în buzunar discountul!"

Vineri, așa cum anunțase anterior secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Liviu Pop, a fost publicată pe site-ul oficial lista auxiliarelor aprobate de Ministerul Educației, care numără nu mai puțin de 78 de titluri, din care 23 sunt dedicate preșcolarilor, iar alte 28 pentru învățământul primar, în condițiile în care programa școlară cuprinde cinci arii curriculare.Același secretar de stat a mai spus că sunt două tipuri de auxiliare, unele aprobate de Ministerul Educției și alte auxiliare curriculare aprobate de profesori. „Toate problemele privind auxiliarele vor fi rezolvate odată cu elaborarea metodologiei privind auxiliarele. De asemenea, va apărea Legea manualelor școlare în semestrul al doilea. Dar, până atunci, pregătim manualele de clasa a V-a, care sunt în întârziere. De asemenea, vom pune în dezbatere publică programele pentru clasele V-VIII”, a explicat Pop.Din păcate, până să lămurească ministerul această problemă, joi, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România, Iulian Cristache, a făcut o declarație în defavoarea dascălilor, spunând că ar fi recompensați de edituri cu o cincime din valoarea manualelor auxiliare pe care le comandă, piața acestora ridicându-se la 80 de milioane de euro pe an, și că banii sunt primiți cash de dascăli, ca un fel de discount din partea editurilor. „Comisionul este de 20 la sută în medie, pentru cadrul didactic. Adică, dacă un cadru didactic cumpără de 300 de lei, este comisionul aferent, pe care îl bagă în buzunar”, a spus Iulian Cristache, la Europa FM.„Manualele sunt foarte slabe și avem nevoie de auxiliare!“Am solicitat o opinie legată de această acuzație de la prof. Ecaterina Rupesac, cadru didactic recunoscut în învățământul constănțean primar, dacă este adevărat. „Singurul avantaj unde predau eu (Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” - n.r.) este că ni se lasă un exemplar gratuit pentru noi, cadrele didactice, în rest nu știu ce afacere ar putea face alții. Spre exemplu, și noi primim de la Editura Arthur ofertele lunii, cu valoarea cărții de 20 lei minus 3 lei egal 17 lei. Dar când anunț părinții nu le cer 20 lei, ci 17 lei, atât cât dau eu la primirea coletului. Am avut surpriza ca anul trecut, o fetiță care nu a apucat să comande o carte pe care noi dădusem 17 sau 19 lei ea și-a cumpărat-o din librărie cu 33 lei. Nu pot să vorbesc în numele tuturor și nu pot să spun că nu există, dar am auzit că există cadre didactice care iau 20 lei, fără reducere”. Întrebată totuși de ce se apelează la atât de multe auxiliare, încât ajung bieților elevi să li se deformeze coloana din cauza ghiozdanului, același dascăl ne-a declarat: „A procura prea multe auxiliare înseamnă să le și folosești, ori nu avem când. Nici să le dau acasă să lucreze nu e normal. Iar dacă la română manualele nu pot să zic că sunt slabe, dar la Matematică, privind conținutul de exerciții și probleme manualele sunt la pământ. Și atunci nu ai cum să nu lucrezi pe o culegere sau pe un auxiliar. Înseamnă să te duci la clasă și să îți bați joc de copii. Eu am clasa a III-a și dacă nu aș folosi culegeri nu m-aș simți eu învățătorul mulțumit de pregătirea copiilor. Așadar, manualele sunt de calitate slabă și ar trebui să tragem la xerox până nu mai putem din diverse materiale mai vechi, ori ne folosim de auxiliare!”, a mai adăugat prof. Rupesac.Așadar, facem ce facem și ne întoarcem tot la… vechea moștenire, pentru că evident actuala conducere a Ministerului Educației nu are nicio vină pentru calitatea manualelor.Cât despre „afacerea auxiliarul”, tare am fi curioși să vedem părinții care iau atitudine la clasa copiilor lor când au bănuieli asupra corectitudinii prețului cerut de învățător. Să fim serioși!