Acuzaţii grave de fraudă la repartizarea în licee

Cateva observatii

Pentru autoare: ce legatura are titlul cu restul articolului? Ministrul a vorbit de situatii speciale (rezolvate de comisiile judetene), nu de repartizare in liceu (realizata de minister) si de exagerari (pentru a spune ca a fost frauda trebuie probe). Pentru @social: am cautat lista celor 58, e pe www.isjcta.ro. Greu de crezut ca eleva Teja (prima pe lista) de la Cogealac, media 4,20, a dat x eu ca sa i se aprobe cererea de mutare de la Kogalniceanu la Cogealac! Pentru @taman: "romii" turci si machedoni au primit adeverinte de la Partida Romilor si alte asemenea! Vanzarea acestor adeverinte se face de cand au aparut locurile speciale, se dau in alb, semnate si stampilate, oricui cere si plateste! Sa vedeti ce ar sari tiganii in sus daca s-ar scoate locurile astea!