Acuzaţii grave! Au fost candidaţi care au ştiut subiectele?

coruptie

Asa au last impresia in ziua concursului, cum se scrie aici. Cele 3 doamne, Nitu Alina, Bucovala si Bercaru se intretineau in discutii cu personalul din cladirea ministerului. Erau cautate si salutate, felicitate. si surpriza : ministru secretar de stat, presedintele comisiei si-a facut aparitia in pantofi rosii. Am crezut ca-l vad pe Mazare la minister, asa uimita am fost sa vad un presedinte de comisie, secretar de stat, incaltat in pantofi rosii. si mai uimita am fost cand am ascultat fara sa vreau cum diversi angajati ai ministerului isi vorbeau despre excursiile facute impreuna cu Popescu, Bucovala, Nitu, pe la mare, prin Germania, vizitele pe care le-au facut ...si tot asa facandu-le si un ceai pe hol, cu tigara in gura de au imbacsit ministerul...am inteles in sfarsit ca acel cerc "mangaiat" a devenit cam prea tare vicios.