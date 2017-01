„Acuz intelectualii din Constanţa!” (II)

Actorul Liviu Manolache despre cultură și degradarea ei:

„Acuz intelectualii din Constanța!” (II)

Ieri, cititorii ziarului „Cuget Liber” au putut parcurge prima parte a interviului acordat de Liviu Manolache, în care actorul vorbea despre statutul artistului și despre greșelile care au generat distrugerea unor valori. În ultima parte a interviului, Liviu Manolache, aflându-se printre puținii care au curaj să spună lucrurilor pe nume, vorbește despre identitatea culturală pierdută, propunând soluții pentru recăpătarea acesteia. - În ce măsură s-a schimbat percepția asupra artistului? - Comuniștii nu aveau pregătire artistică, dar se bazau, în schimb, pe valoare. Discutau mult cu oamenii de valoare. Ca dovadă stau marile valori ale poporului român, care au devenit vedete în perioada comunistă și care sunt respectate și acum. Cu mențiunea că multora dintre ele li se dă cu piciorul. Pe plan local lucrurile stau la fel, fiind destui cei uitați și alungați, ca de exemplu artiști plastici care au fost nevoiți să se retragă, să plece din Constanța, și să-și găsească bucurie altundeva. Sau scenografi, care și-au găsit fericirea profesională fugind de la malul mării. De asemenea, scriitori și muzicieni se află în aceeași situație. O parte dintre actori s-au retras, la rândul lor, deși ar mai fi avut ce să spună pe scena constănțeană. Aurel Manolache e unul dintre cei mai reprezentativi compozitori din Dobrogea, regiune pe care a ajutat-o să devină un simbol al României. Și nu poți să-l negi și să-l respingi, așa cum e tratat la ora actuală. Și e păcat de o parte dintre actori, cum ar fi Ileana Ploscaru, care merită mai multe de la acest oraș. Ca și Diana Cheregi. Ca și cântăreții și artiștii plastici care au încercat să dea o valoare locului, iar acum nu au unde să-și exercite talentul. Cel mai umilitor e atunci când auzi oamenii întrebând „Ce vrei să te faci?”, și la auzul răspunsului, „Artist”, ei fac un gest de lehamite, pentru a exprima sărăcia. Dar cel mai frumos moment este atunci când sala se ridică în picioare și te aplaudă…punem cele două fapte în balanță și vedem ce ne iese. Contabilitatea dictează artiștilor: „Trebuie să faceți bani ca Țociu și Palade” - Cum afectează lipsa unei culturi reale identitatea unui oraș sau a unei națiuni? - Fără cultură și educație statul nu există. Neavând cultură, nu mai rămâne nimic. Vântul și apa distrug orice, însă cultura reală rămâne. Constanța are o cultură foarte veche. Cultura de după anii ’40 a fost creată cu greu, din cauza populației în trecere. Însă instituțiile de cultură își găsiseră un anume drum, se dezvoltaseră, poate, pe undeva, în mod haotic, dar exista, totuși, o dezvoltare. Din păcate, acum nu mai au identitate. Vina cea mare o poartă o parte dintre oamenii din sistem, acei oportuniști care aveau nevoi directe imediate, care i-au păcălit pe cei care au condus, astfel că situația culturală a orașului s-a modificat. Din cauza acelor priorități care vizau banii și afacerile, multe dintre deciziile pe plan cultural au fost eronate. În 1992, am avut o discuție cu o doamnă contabil, care mi-a spus: „Trebuie să faceți bani ca Țociu și Palade”. Mi-am dat seama, atunci, că acest concept de cultură reală nu este înțeles. Această mare confuzie pe care mulți o întrețin poate duce la pierderi culturale ireparabile. Singura bucurie a unei națiuni a rămas un meci de fotbal. Nu se mai vorbește despre spectacole, despre festivaluri, doar despre moarte, droguri și alte lucruri de acest gen. Riscăm să devenim o națiune de deprimați. Greșelile recunoscute pot fi reparate - Ce soluții propuneți pentru recăpătarea identității culturale? - Trebuie aduși oameni ai locului, care cunosc specificitatea locului, dar nu puși în funcții de conducere, ci luați drept consilieri, pentru a putea ști în mod corect ce e de făcut ca acest oraș să-și recapete demnitatea culturală. Acest lucru s-ar întâmpla într-o lume normală, care-și dezvoltă cultura pentru ca, implicit, să se dezvolte viața economică. E vremea schimbării. Dar cum se produce schimbarea? Cum vrea X, care nu are pregătire, cum vrea Y, care are tupeu? Eu le spun celor de la conducere aceste lucruri, numai să vrea să le audă. Cristian Zgabercea (șeful Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța) mi-a dat dreptate, dar mi-a cerut să am răbdare. Greșelile se pot repara.