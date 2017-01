Actriţa Rovena Paraschivoi şi scriitoarea Cristina Tamaş au dat startul maratonului de lectură

La Muzeul de Artă,

Actrița Rovena Paraschivoi și scriitoarea Cristina Tamaș au dat startul maratonului de lectură

Muzeul de Artă Constanța s-a umplut, ieri, de entu-ziasmul câtorva zeci de copii de la Grădinițele „Gulliver” și „Perluțele mării” din Constanța, care au participat la manifestarea „Read for the record”, organizată de FasTracKids Constanța. Evenimentul se alătură campaniei internaționale concepute de organizația Jumpstart, propunându-și atingerea unui nou record mondial de cititori ai aceleiași cărți, și anume „Omida mâncăcioasă”, de Eric Carle. În fiecare an, campania încearcă să adune copii din întreaga lume, care să citească aceeași carte. Dacă anul trecut au fost reuniți în acest scop 750.000 de copii, anul acesta, organizatorii și-au propus să-și depășească propriul record, numărul dorit fiind de 1.000.000. Cartea, special destinată copiilor, a fost citită de scriitoarea constănțeană Cristina Tamaș, care a captat atenția celor mici prin intonația cores-punzătoare, în timp ce Rovena Paras-chivoi, actriță a Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța, a demon-strat, și de data aceasta, cât de bine se descurcă cu cei mici, chiar și în mijlocul acestora, în toiul dezlănțuirii infantile. Ea le-a demonstrat copiilor, cu ajutorul recuzitei și a improvizației, cum se transformă o omidă mâncă-cioasă într-un fluture grațios. După demonstrația Rovenei, echipa FasTracKids le-a pus la dispoziție copiilor toate cele necesare pentru a fabrica ei înșiși omizi, astfel că cei mici au putut aplica tot ce au învățat de la cele două artiste. Principalul obiectiv al campaniei „Read for the record” este de a sensibiliza părinții în vederea accesului la educație timpurie a copiilor: „Cele mai recente cercetări susțin importanța dezvoltării abilităților de citire a copiilor, încă din perioada preșcolară, ca un element de bază în dez-voltarea lor ulterioară. «Read for the record» este o manieră pozitivă de a crește gradul de conștientizare referitor la educația tim-purie”, a spus Melina Ior-dache, coordonator al Progrmamului FastTracKids Constanța. Considerat o metodă de educație revoluționară, FastTracKids renunță la sistemul tradițional în care copilul învață „pe dinafară”, punând accent, în schimb, pe educația de tip „enrichment”, care stimulează crea-tivitatea copiilor și încurajează aplicarea cunoștințelor.